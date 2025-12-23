Live
Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

Végre! Kiderült, hol lesz fehér karácsonyunk

Hatalmas örömhír érkezett. Az egykori teniszcsillag, Anna Kurnyikova bejelentette, hogy megszületett negyedik gyermeke. A 44 éves sportoló a hírt közösségi oldalán osztotta meg, egy meghitt fényképpel kísérve, amelyen a kisbaba meleg takaróba bugyolálva, egy édes kis sapkával és egy lajhár plüssel látható.

Anna Kurnyikova a poszthoz oroszul csak ennyit írt: „A napfényem. 2025.12.17.”, ami elárulta, hogy a kicsi december 17-én jött a világra – öt nappal a bejelentés előtt. 

Anna Kurnyikova negyedszer is anya lett
Anna Kurnyikova negyedszer is anya lett
Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anna Kurnyikova újra anya lett

Kurnyikova közel kétmillió követője elárasztotta a posztot gratulációkkal és jókívánságokkal.  

Igazi karácsonyi ajándék!

 – írta egyikük. „Annyira boldog vagyok!” – kommentálta egy másik rajongó.  

Anna Kurnyikova és párja, Enrique Iglesias évek óta híresen visszafogottak a magánéletükkel kapcsolatban, így minden ilyen bejegyzés igazi ritkaságnak számít. A pár immár négy gyerek büszke szülője: a most hétéves ikrek, Lucy és Nicholas, valamint az ötéves Mary után érkezett a negyedik baba.

Anna Kurnyikova 2003-ban vonult vissza a profi tenisztől, miután sorozatos hátsérülések megnehezítették pályafutását. Bár Grand Slam-tornát egyéniben nem nyert, a világ egyik legismertebb játékosává vált – főként 1997-es wimbledoni elődöntős szereplésével. A sportkarrier mellett modellként is hatalmas sikert aratott: 2002-ben a „világ legszexisebb nőjének” választották, és 2010-ben is őt nevezték meg „minden idők legszexibb teniszezőnőjének”.  

A visszavonulása óta csendesebb életet él, családjával Miamiban telepedett le. 

Mostani bejegyzésével újra megmutatta, mennyi örömöt talál a családi életben – és hogy a teniszvilág egykori sztárja ma már mindenekelőtt édesanya.  

