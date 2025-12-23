Anna Kurnyikova a poszthoz oroszul csak ennyit írt: „A napfényem. 2025.12.17.”, ami elárulta, hogy a kicsi december 17-én jött a világra – öt nappal a bejelentés előtt.

Anna Kurnyikova negyedszer is anya lett

Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anna Kurnyikova újra anya lett

Kurnyikova közel kétmillió követője elárasztotta a posztot gratulációkkal és jókívánságokkal.

Igazi karácsonyi ajándék!

– írta egyikük. „Annyira boldog vagyok!” – kommentálta egy másik rajongó.

Anna Kurnyikova és párja, Enrique Iglesias évek óta híresen visszafogottak a magánéletükkel kapcsolatban, így minden ilyen bejegyzés igazi ritkaságnak számít. A pár immár négy gyerek büszke szülője: a most hétéves ikrek, Lucy és Nicholas, valamint az ötéves Mary után érkezett a negyedik baba.

Anna Kurnyikova 2003-ban vonult vissza a profi tenisztől, miután sorozatos hátsérülések megnehezítették pályafutását. Bár Grand Slam-tornát egyéniben nem nyert, a világ egyik legismertebb játékosává vált – főként 1997-es wimbledoni elődöntős szereplésével. A sportkarrier mellett modellként is hatalmas sikert aratott: 2002-ben a „világ legszexisebb nőjének” választották, és 2010-ben is őt nevezték meg „minden idők legszexibb teniszezőnőjének”.

A visszavonulása óta csendesebb életet él, családjával Miamiban telepedett le.

Mostani bejegyzésével újra megmutatta, mennyi örömöt talál a családi életben – és hogy a teniszvilág egykori sztárja ma már mindenekelőtt édesanya.