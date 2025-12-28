A 36 éves korábbi Newcastle és Liverpool csatár, Andy Carroll kedden, december 30-án áll majd a chelmsfordi bíróság elé, amely után akár börtönbe is kerülhet.

Andy Carrollra börtönbüntetés vár?

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Börtönbe kerülhet Andy Carroll

Az ügy pontos részleteit jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra, de az Essex Rendőrség megerősítette, hogy Carrollt április 27-én tartóztatták le, egy márciusi incidenssel kapcsolatban.

A letartóztatás a Stansted repülőtéren történt, miután Carroll Franciaországból érkezett haza. Szemtanúk szerint a határőrségnél merült fel egy probléma, melynek következtében a rendőrök intézkedni kezdtek, és a játékost a nyilvánosság előtt vitték el.

A távoltartási végzés egy polgári bíróság által kiadott tiltás, amely általában valakit attól hivatott megóvni, hogy egy másik személy megkeresse vagy a lakcíméhez közel menjen.

Az ilyen végzés megszegése bűncselekménynek számít, és akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Andy Carroll karrierje során olyan klubokban játszott, mint a Newcastle United, a Liverpool, a West Ham, a Reading és a West Bromwich Albion, és kilencszer öltötte magára az angol válogatott mezét. 2011-ben rekordösszegnek számító 35 millió fontért igazolt Liverpoolba.

A támadó 2024-ben a francia Bordeaux csapatától tért vissza Angliába, és jelenleg a National League South-ban, a hatodosztályban szereplő Dagenham & Redbridge játékosa.

A bíróság várhatóan kedden hozhat döntést az ügyben.