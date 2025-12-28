Live
Mi történt?

Nagy bajba került a Liverpool egykori sztárja. Börtönbüntetés várhat az egykori angol válogatott labdarúgóra, Andy Carrollra, miután vádat emeltek ellene egy távoltartási végzés megsértése miatt.

A 36 éves korábbi Newcastle és Liverpool csatár, Andy Carroll kedden, december 30-án áll majd a chelmsfordi bíróság elé, amely után akár börtönbe is kerülhet.

Andy Carrollra börtönbüntetés vár?
Andy Carrollra börtönbüntetés vár? 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Börtönbe kerülhet Andy Carroll

Az ügy pontos részleteit jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra, de az Essex Rendőrség megerősítette, hogy Carrollt április 27-én tartóztatták le, egy márciusi incidenssel kapcsolatban.  

A letartóztatás a Stansted repülőtéren történt, miután Carroll Franciaországból érkezett haza. Szemtanúk szerint a határőrségnél merült fel egy probléma, melynek következtében a rendőrök intézkedni kezdtek, és a játékost a nyilvánosság előtt vitték el.  

A távoltartási végzés egy polgári bíróság által kiadott tiltás, amely általában valakit attól hivatott megóvni, hogy egy másik személy megkeresse vagy a lakcíméhez közel menjen. 

Az ilyen végzés megszegése bűncselekménynek számít, és akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.  

Andy Carroll karrierje során olyan klubokban játszott, mint a Newcastle United, a Liverpool, a West Ham, a Reading és a West Bromwich Albion, és kilencszer öltötte magára az angol válogatott mezét. 2011-ben rekordösszegnek számító 35 millió fontért igazolt Liverpoolba.

A támadó 2024-ben a francia Bordeaux csapatától tért vissza Angliába, és jelenleg a National League South-ban, a hatodosztályban szereplő Dagenham & Redbridge játékosa.  

A bíróság várhatóan kedden hozhat döntést az ügyben.  

