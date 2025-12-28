A 36 éves korábbi Newcastle és Liverpool csatár, Andy Carroll kedden, december 30-án áll majd a chelmsfordi bíróság elé, amely után akár börtönbe is kerülhet.
Börtönbe kerülhet Andy Carroll
Az ügy pontos részleteit jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra, de az Essex Rendőrség megerősítette, hogy Carrollt április 27-én tartóztatták le, egy márciusi incidenssel kapcsolatban.
A letartóztatás a Stansted repülőtéren történt, miután Carroll Franciaországból érkezett haza. Szemtanúk szerint a határőrségnél merült fel egy probléma, melynek következtében a rendőrök intézkedni kezdtek, és a játékost a nyilvánosság előtt vitték el.
A távoltartási végzés egy polgári bíróság által kiadott tiltás, amely általában valakit attól hivatott megóvni, hogy egy másik személy megkeresse vagy a lakcíméhez közel menjen.
Az ilyen végzés megszegése bűncselekménynek számít, és akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
Andy Carroll karrierje során olyan klubokban játszott, mint a Newcastle United, a Liverpool, a West Ham, a Reading és a West Bromwich Albion, és kilencszer öltötte magára az angol válogatott mezét. 2011-ben rekordösszegnek számító 35 millió fontért igazolt Liverpoolba.
A támadó 2024-ben a francia Bordeaux csapatától tért vissza Angliába, és jelenleg a National League South-ban, a hatodosztályban szereplő Dagenham & Redbridge játékosa.
A bíróság várhatóan kedden hozhat döntést az ügyben.
