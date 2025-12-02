A Redditen az utóbbi időben számos poszt és videó jelent meg Szoboszlai Dominik feleségéről, Buzsik Borkáról. A róla készült tartalmakat azonban elárasztották a bántó, féltékeny és irigykedő kommentek.
Miért bántják Buzsik Borkát?
A Ripost szerint leggyakrabban a külsejét támadják. Több olyan fotót is újra feltöltöttek a platformra, amelyeket Borka eredetileg az Instagramjára posztolt. A kommentek
sok esetben gyűlölködő vitává fajultak, ahol az ismeretlen felhasználók egymással összekapva kritizálják Borka megjelenését.
A lap szerint néhány napja egy olyan poszt kezdett el terjedni, amelyben Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a férjéről készült új viaszbabát látogatta meg a Madame Tussauds múzeumban. Az egyik fotón Borka otthon készített magáról egy képet, majd egy profi közös kép is készült a párról.
Ez a két fotó, egymás mellé helyezve azonban váratlanul heves indulatokat váltott ki.
„Tipikus kifelé mutogató valaki, két külön ember van a fotón"; „Nagyon rút szegény, olyan kacsa feje van"; Szerintem túltolta a beavatkozásokat, természetesen biztosan nagyon szép és bájos arcú lehetett" - érkeztek a gusztustalan kommentek.
Buzsik Borkát azonban rengetegen megvédték, szerintük sokan csak féltékenyek rá, mert ő lett Szoboszlai Dominik felesége.
Buzsik Borka hasonlít Adele-re?
Közben a Bors szúrta ki, hogy megtalálták Szoboszlai feleségének klónozott verzióját, Buzsik Borka ugyanis kiköpött mása egy világhírű brit énekesnőnek.
Ugyancsak a Redditen-felhasználók rúgóztak azon, hogy Buzsik Borka meglepően hasonlít Adele-re, a világhírű brit énekesnőre.
„Csak nekem hasonlít Borka és Adele?" - kérdezte az egyik kommentelő.
Mintha testvérek lennének
- mondta egy másik rajongó.