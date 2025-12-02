Live
Irigység és féltékenység övezi Szoboszlai Dominik feleségét. Hónapok óta téma a Redditen Buzsik Borka, akinek külsejét folyamatosan támadják a kommentelők. Többen azt állítják, hogy egyes fotókon szinte nem is ugyanúgy néz ki. Nem ez az egyetlen érdekesség a híres focistafeleséggel kapcsolatban, egyes rajongók ugyanis megtalálták a hasonmását, egy világhírű brit énekesnőt.

A Redditen az utóbbi időben számos poszt és videó jelent meg Szoboszlai Dominik feleségéről, Buzsik Borkáról. A róla készült tartalmakat azonban elárasztották a bántó, féltékeny és irigykedő kommentek.

Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik gyönyörű felesége
Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik gyönyörű felesége
Fotó: borkabuzsik@instagram

Miért bántják Buzsik Borkát?

A Ripost szerint leggyakrabban a külsejét támadják. Több olyan fotót is újra feltöltöttek a platformra, amelyeket Borka eredetileg az Instagramjára posztolt. A kommentek 

sok esetben gyűlölködő vitává fajultak, ahol az ismeretlen felhasználók egymással összekapva kritizálják Borka megjelenését.

A lap szerint néhány napja egy olyan poszt kezdett el terjedni, amelyben Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a férjéről készült új viaszbabát látogatta meg a Madame Tussauds múzeumban. Az egyik fotón Borka otthon készített magáról egy képet, majd egy profi közös kép is készült a párról.

Ez a két fotó, egymás mellé helyezve azonban váratlanul heves indulatokat váltott ki.

„Tipikus kifelé mutogató valaki, két külön ember van a fotón"; „Nagyon rút szegény, olyan kacsa feje van"; Szerintem túltolta a beavatkozásokat, természetesen biztosan nagyon szép és bájos arcú lehetett" - érkeztek a gusztustalan kommentek.

Buzsik Borkát azonban rengetegen megvédték, szerintük sokan csak féltékenyek rá, mert ő lett Szoboszlai Dominik felesége.

Buzsik Borka hasonlít Adele-re?

Közben a Bors szúrta ki, hogy megtalálták Szoboszlai feleségének klónozott verzióját, Buzsik Borka ugyanis kiköpött mása egy világhírű brit énekesnőnek.

Ugyancsak a Redditen-felhasználók rúgóztak azon, hogy Buzsik Borka meglepően hasonlít Adele-re, a világhírű brit énekesnőre.

„Csak nekem hasonlít Borka és Adele?" - kérdezte az egyik kommentelő. 

Mintha testvérek lennének

 - mondta egy másik rajongó.

 

