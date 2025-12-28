Elie Taktouk 1998-ban vette feleségül a libanoni szupermodellt, Daniella Semaant, ám 13 év házasság után, 2011-ben felesége elhagyta őt az akkori Arsenal-sztár, Cesc Fàbregas kedvéért.

Cesc Fàbregas és Daniella Semaan nagy gazdagságban élnek együtt

A szerelem ára? Válás, vagyonvesztés és egy világsztár, Cesc Fàbregas

A válóper kíméletlen volt: a férfi elveszítette 5,5 millió fontot (mintegy 2,5 milliárd forintot) érő londoni otthonát, amely később Daniellához és új párjához került. Taktouk ekkor már komoly pénzügyi válságban volt, amit saját ravasz cselszövéseivel próbált orvosolni — de a kísérlet szélhámossággá fajult.

A most 50 éves üzletembert 2021-ben hét év börtönre ítélték nagyszabású, többmilliós értékű ingatlanfejlesztési csalás miatt. A vád szerint a JMT Property Ltd. igazgatójaként tizenegy rendbeli csalás és okirat-hamisítás ügyében találták bűnösnek.

Taktouk Adrian Noël és édesapja, Frank Noël londoni ingatlanfejlesztők pénzét használta fel „befektetésekre”. A két üzletember eredetileg egy Knightsbridge-i ingatlanba fektetett, majd

további tíz alkalommal adtak át pénzt Taktouknak a projektfinanszírozásra. Csakhogy a pénz sosem a munkálatokra ment: a férfi ehelyett 2,5 millió fontot (több mint 1,1 milliárd forintot) élt fel luxuséletmódjára, míg a teljes veszteség 3,23 millió fontot (mintegy 1,47 milliárd forintot) tett ki.

A „piszkos pénz” most visszatér az államhoz

Két évvel később a bíróság további 4,5 millió fontos (kb. 2,05 milliárd forintos) vagyonelkobzást rendelt el. Ha ezt nem fizette volna meg, az ítélet szerint további nyolc év börtönnel lett volna sújtható.

Taktouk azonban fellebbezett, és bár sikerült elérnie, hogy a börtönbüntetést hatályon kívül helyezzék, a pénzügyi terhek alól nem menekült. A londoni Fellebbviteli Bírósággal végül 1,3 millió fontos (mintegy 590 millió forintos) kifizetésben állapodott meg, amelyet a vádlott testvére, Dr. Wassim Taktouk is segített fedezni.

A bírósági tárgyaláson a vád képviseletében Kennedy Talbot ügyész úgy nyilatkozott:

Megállapodás született, hogy a bíróság 1,3 millió fontos elkobzást rendel el. Ez az összeg a határon helyezkedik el, amit Taktouk állít, hogy megengedhet magának, és amiről be kellene bizonyítania, hogy nem tudja befizetni – ez 4,5 millió font.