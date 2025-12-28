Elie Taktouk 1998-ban vette feleségül a libanoni szupermodellt, Daniella Semaant, ám 13 év házasság után, 2011-ben felesége elhagyta őt az akkori Arsenal-sztár, Cesc Fàbregas kedvéért.
A szerelem ára? Válás, vagyonvesztés és egy világsztár, Cesc Fàbregas
A válóper kíméletlen volt: a férfi elveszítette 5,5 millió fontot (mintegy 2,5 milliárd forintot) érő londoni otthonát, amely később Daniellához és új párjához került. Taktouk ekkor már komoly pénzügyi válságban volt, amit saját ravasz cselszövéseivel próbált orvosolni — de a kísérlet szélhámossággá fajult.
A most 50 éves üzletembert 2021-ben hét év börtönre ítélték nagyszabású, többmilliós értékű ingatlanfejlesztési csalás miatt. A vád szerint a JMT Property Ltd. igazgatójaként tizenegy rendbeli csalás és okirat-hamisítás ügyében találták bűnösnek.
Taktouk Adrian Noël és édesapja, Frank Noël londoni ingatlanfejlesztők pénzét használta fel „befektetésekre”. A két üzletember eredetileg egy Knightsbridge-i ingatlanba fektetett, majd
további tíz alkalommal adtak át pénzt Taktouknak a projektfinanszírozásra. Csakhogy a pénz sosem a munkálatokra ment: a férfi ehelyett 2,5 millió fontot (több mint 1,1 milliárd forintot) élt fel luxuséletmódjára, míg a teljes veszteség 3,23 millió fontot (mintegy 1,47 milliárd forintot) tett ki.
A „piszkos pénz” most visszatér az államhoz
Két évvel később a bíróság további 4,5 millió fontos (kb. 2,05 milliárd forintos) vagyonelkobzást rendelt el. Ha ezt nem fizette volna meg, az ítélet szerint további nyolc év börtönnel lett volna sújtható.
Taktouk azonban fellebbezett, és bár sikerült elérnie, hogy a börtönbüntetést hatályon kívül helyezzék, a pénzügyi terhek alól nem menekült. A londoni Fellebbviteli Bírósággal végül 1,3 millió fontos (mintegy 590 millió forintos) kifizetésben állapodott meg, amelyet a vádlott testvére, Dr. Wassim Taktouk is segített fedezni.
A bírósági tárgyaláson a vád képviseletében Kennedy Talbot ügyész úgy nyilatkozott:
Megállapodás született, hogy a bíróság 1,3 millió fontos elkobzást rendel el. Ez az összeg a határon helyezkedik el, amit Taktouk állít, hogy megengedhet magának, és amiről be kellene bizonyítania, hogy nem tudja befizetni – ez 4,5 millió font.
Dr. Wassim Taktouk, aki az elhunyt Youssef Taktouk örökségének kezelője – apjuk egykor Nigéria egyik leggazdagabb embere volt, 187 millió font (több mint 85 milliárd forint) vagyonnal –, felajánlotta saját ingatlanát fedezetként a testvére tartozásához.
Az ügy érdekességei:
- Elie Taktouk életmódja a bíróság előtt is feltűnő volt: luxusautó, havi 21 ezer fontos (több mint 9,5 millió forint) londoni bérleti díjjal és sok százezer fontos költés. Mindezt úgy, hogy közben csalással vádolták.
- Taktouk testvére, Dr. Wassim Taktouk egy ingatlanát ingyenesen felajánlotta a tartozás rendezésére, így biztosítva a bírósági végrehajtást.
- A Taktouk család egyébként a nigériai Ibadanban családi vállalkozást működtetett, amelyben Elie és testvére is érintettek voltak.
- A válás és rá következő jogi viták közepette Daniella Semaan és Cesc Fàbregas kapcsolata is különös figyelmet kapott. A kettejük megismerkedése kapcsán többféle, néha ellentmondó verzió is napvilágot látott, például hogy Daniella hagyott egy kézzel írt üzenetet Fàbregas asztalánál.
- Daniella és Fàbregas ma már Olaszországban él, három közös gyermekük van, és Fàbregas a Serie A-ban szereplő Como csapatának vezetőedzője.
- Daniella ellen gyűlöletkampány indult hazájában, Libanonban, ahol „aranyásónak” és „lelketlennek” nevezték, ám ő keményen és nyíltan kiállt magáért.
- A londoni ingatlanprojekttel kapcsolatos jogi ügyek és csalás miatt Elie Taktouk ellen szigorú ítéletek születtek.
Taktouk bukása hozta meg Daniella és Cesc Fàbregas boldogságát
A történet nemcsak a csalásról, hanem a bukásról is szól. Taktouk a bíróság szerint egyszerre áldozata és elkövetője saját életmódjának. Miközben ő a börtön falai között próbálja rendezni adósságait, volt felesége boldogan élte, éli az életét. Daniella és Cesc Fàbregas 2011-ben ismerkedtek meg
egy londoni japán étteremben, a Nozomiban, amikor Daniella autogramot kért fiának a híres focistától. A pár hét év udvarlás után, 2018 májusában házasodott össze egy exkluzív londoni esküvőn.
Jelenleg Olaszországban élnek, ugyanis a játékosként kétszeres Európa- és egyszeres világbajnok Fábregas a Seria A-ban szereplő Como csapatának vezetőedzője.
A világ- és Európa-bajnok világklasszis
Cesc Fàbregas pályafutását a Barcelona nevelőegyesületében, a La Masiában kezdte, majd 16 éves korában az Arsenalhoz szerződött, ahol fiatalon alapemberré vált. Az Arsenalnál több klubrekordot is döntött, és 2005-ben FA-kupát nyert. 2011-ben visszatért a Barcelonába, ahol a több nagy trófeát szerzett, köztük bajnoki címet is. 2014 és 2019 között a Chelsea játékosa volt, ahol kétszeres Premier League-bajnok lett, valamint megnyerte az FA-kupát, Ligakupát és az Európa Ligát is. 2019-ben az AS Monaco csapatához igazolt, majd az olasz Como játékosa és később vezetőedzője lett. 2023-ban jelentette be visszavonulását a profi labdarúgástól, jelenleg a Como csapatát irányítja edzőként.
Nemzetközi szinten kulcsszereplője volt a spanyol válogatottnak, amely megnyerte a 2008-as és 2012-es Európa-bajnokságokat, valamint a 2010-es világbajnokságot, ahol Fàbregas adta a győztes gólpasszt az Iniesta-találathoz a döntőben. A spanyol válogatottban 110 mérkőzésen lépett pályára.
Daniella Semaan egy libanoni származású modell és üzletasszony, aki 1975-ben született Libanonban.
Öt gyermek édesanyja: két gyermekkel rendelkezik előző házasságából Elie Taktoukkal (Maria és Joseph), illetve három közös gyermekük van Cesc Fàbregassal (Lia, Capri és Leonardo).
Daniella nagy népszerűségnek örvend az Instagramon, több millió követője van. Gyakran osztanak meg közös pillanatokat az életükből, amely láthatóan egy magas színvonalú, exkluzív életmódot takar. Daniella 12 évvel idősebb Cescnél – jelenleg 50 éves –, karakterét független, erős nőként írják le, aki nem riad vissza a nyilvánosságtól és a kritikáktól sem, különösen hazájában, Libanonban, ahol online támadások is érték.
Családi életükben a gyerekek köré szerveződik mindennapjuk, Daniella teljes munkaidőben anyaként és háziasszonyként is tevékenykedik, miközben sikeres a modell és közösségi média karrierje is.
Elie Taktouk története tehát a hírnév, a vagyon és a szerelem végzetes hármasát jeleníti meg: egy férfi, aki a londoni elitben mozgott, de a fényes karrier mögött ingatag alapokon épített birodalom állt. Most, amikor a bíróság ismét rákényszeríti a több százmilliós összeg visszafizetést, végleg lezárulni látszik a történet – de az ára, amit ezért fizetett, a szabadságán és vagyonán túl a hírnév és a becsület elvesztése is.