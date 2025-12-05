Live
A portugál sztár is jelen lesz az MI jövőjében. Cristiano Ronaldo ismét bebizonyította, hogy nemcsak a futballpályán, hanem az üzleti világban is a csúcs felé tör. Az al-Nasszr legendás focistája most a mesterséges intelligencia felé fordulva jelentette be új befektetését: a portugál szupersztár a Perplexity nevű innovatív AI-platformhoz csatlakozott, amely az OpenAI ChatGPT-jének egyik legígéretesebb riválisa.

Cristiano Ronaldo az MI jövőjében: befektetett a Perplexity-be, a ChatGPT riválisába.

Cristiano Ronaldo nem csak a pályán tör a csúcs felé
Cristiano Ronaldo nem csak a pályán tör a csúcs felé
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Cristiano Ronaldo tudja, mibe kell a pénzét fektetni?

A 2022-ben alapított Perplexity egy mesterséges intelligencia alapú válaszmotor, amely segítségével a felhasználók bármilyen kérdésre gyorsan és pontosan kaphatnak választ. Ronaldo elkötelezettségét egy közösségi médiás videóban is megmutatta, ahol saját szavaival is kiemelte, milyen fontos számára a kíváncsiság és a folyamatos fejlődés: 

A győztesek sosem hagyják abba a tanulást. Soha ne hagyd abba a kérdezősködést.

A sztárjátékos hozzátette, hogy büszke a partnerségre, mert a Perplexity „a világ kíváncsiságát hajtja”, és céljuk, hogy együtt inspirálják az embereket minél nagyobb kérdések feltevésére. 

A cég és Ronaldo közös oldalán bárki betekintést nyerhet a projektjükbe, amelyet Ronaldo szavai szerint „csak a kezdetként” kell értelmezni.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Ronaldo nyilvánosan szóba hozta a vállalatot. Októberben, egy portugáliai díjátadón, ahol átvehette a Prestige Award-elismerést, viccesen megjegyezte: 

Először azt sem tudtam, mi az a Prestige Award. Megkerestem a Perplexityben, és egy kicsit segített.

Cristiano Ronaldo ezzel a befektetéssel újabb lépést tett afelé, hogy ne csupán sportikon, hanem a technológiai és üzleti innovációk első számú támogatója és befektetője is legyen. 

