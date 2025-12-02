Live
Az amerikaiak világszerte ismert teniszezőnője rendszeresen hergeli a közönséget a meccseken. A fenékcsapkodásáról is elhíresült Danielle Collins nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy azt állította, félnek tőle a férfiak.

A 31 éves Danielle Collins a játéka mellett provokatív stílusáról is ismert. Többször tett már rendhagyó gesztusokat a közönség felé, nem véletlenül kapta meg a „fenékcsapkodó” jelzőt a nemzetközi sajtótól. Idén januárban az Australian Openen hívta fel magára a figyelmet: csókokat dobált a hazai szurkolók felé és a fenekét is csapkodta előttük.

MONTREAL, CANADA - JULY 29: Danielle Collins of the United States reacts after giving up a point against Coco Gauff of the United States during their second round match on Day Three of the WTA 1000 National Bank Open at IGA Stadium on July 29, 2025 in Montreal, Quebec, Canada. Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Danielle Collins szereti provokálni a nézőket
Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Danielle Collinstól félnek a férfiak?

A 31 éves floridai játékos korábban Bryan Kipp biotechnológiai cégvezetővel alkotott egy párt, de nemrég szakítottak, a csinos teniszező pedig újra párkapcsolatra vágyik. Collins nem titkolja, milyen férfit keres, elmondása szerint azonban hírességként alaposan meggyűlik a baja az ismerkedéssel. Az amerikai játékos úgy véli, a sikeres férfiaknak ezen a téren könnyebb a dolguk, mint a sikeres nőknek.

„Úgy érzem, amikor sikeres vagy férfiként, végtelen számú ember vesz körül. Sokkal több lehetőséged van. De nőként, amikor elkezdesz sikeresebbé válni, az jelentősen leszűkíti a randevúzás lehetőségeit. 

Úgy érzem, hogy a férfiak néha félnek a sikeres csajoktól. Nem tudom, miért van ez, de úgy érzem, ez mindenképpen igaz rám és sok barátomra” 

– árulta el az amerikai teniszező, aki szívesen oszt meg magáról szexi képeket az Instagramon, ahol már közel 300 ezren követik.

„Azt hiszem, egy különleges ember kell ahhoz, hogy valaki randizzon egy profi teniszezővel, legyen az férfi vagy nő, már csak azért is, mert annyit utazunk, és az életünk a karrierünk körül forog. Rövid időnk van arra, hogy elérjük, amit akarunk. Ez nagy áldozatot követel meg azoktól az emberektől, akikkel bármelyikünk randizik” – tette hozzá Collins.

Galéria: A nézőket hergelő szexi teniszező erotikus fotókkal sokkol
1/26
A fenékcsapkodó Danielle Collins az internet új sztárja

 

