Minden sikeres férfi mögött áll egy nő, ez a mondás pedig Conor McGregorra és bombázó menyasszonyára, Dee Devlinre is teljesen igaz. A 38 éves üzletasszony több mint 15 éve alkot egy párt a botrányairól is híres ír ketrecharcossal, akitől már négy gyermeke született.

Conor McGregor és bombázó párja, Dee Devlin elválaszthatatlanok

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

A szexi Dee Devlin nélkül Conor McGregor már elbukott volna?

Devlin már szinte mindent átélt a McGregor oldalán az elmúlt években. A dögös szőke bombázó segített az ír bunyósnak, hogy felérjen az MMA csúcsára, valamint abban is nagy szerepet játszott, hogy McGregor multimilliomos világsztárrá válhasson. A 37 éves ketrecharcos számtalan botrányba keveredett már, de párja mindvégig kitartott mellette. Ezek közé tartozik a tavalyi polgári pere, amelyben a UFC-sztárt azzal vádolták, hogy 2018-ban brutálisan megerőszakolta és bántalmazta Nikita Handet a dublini Beacon Hotelben. McGregor hevesen tagadta a vádakat, és ragaszkodott ahhoz, hogy Handdel közös megegyezéssel létesített szexuális kapcsolatot, de a bíróság 2024-ben a nő javára döntött, és a vádlónak több mint 200 000 font kártérítést ítélt meg. A dublini sportoló fellebbezett a döntés ellen, amelyet az ír legfelsőbb bíróság 2025-ben elutasított.

Devlin kiállt az ítélet kihirdetése után megrendítően síró McGregor mellett, ahogyan tette azt az elmúlt években is.

A párommal együtt gyönyörű életet teremtettünk. Szeretem őt, bízom benne és hiszek neki!

Négy gyönyörű gyermekünk, akiknek mosolygós arcai és boldog szívük tanúskodnak arról, hogy milyen ember ő és milyenek vagyunk mi! Senki sem jogosult véleményt nyilvánítani a kapcsolatunkról – bízunk egymásban és szeretjük egymást” – szögezte le a korábban fodrászként dolgozó ír üzletasszony.

Devlin és McGregor 2008-ban kezdtek randevúzni egymással, az eljegyzésükre 2020-ban került sor, de még nem házasodtak össze. A párnak három kisfia született, Conor Jr., Rían, Mack, és van egy kislányuk is, Croía.