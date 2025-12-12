A DAZN sportplatform gyönyörű műsorvezetőnője, Diletta Leotta és a Liverpoolban is megfordult Loris Karius 2022 végén találkoztak egymással, azóta lángol közöttük a szerelem.

Diletta Leotta és Loris Karius kapcsolata nem is lehetne tökéletesebb

Fotó: Instagram/dilettaleotta

Diletta Leotta és Lorius Karius a második gyermeküket várják

A 34 éves olasz bombázó a német kapussal kapcsolatban már az első találkozásukkor tudta, hogy ő álmai férfija. Ez a sorsdöntő pillanat a párizsi divathéten történt, ahol Karius tette meg az első lépést. A kapcsolatuk ezt követően gyorsan elmélyült, néhány hónappal később Leotta teherbe esett, és 2023 augusztusában megszületett kislányuk, Aria. Egy évvel később a pár Szicílián tartott egy fényűző esküvőt, amelyen 160 vendég vett részt.

A 2025-ös év újabb fontos eseményt tartogatott számukra, ugyanis nem sokkal karácsony előtt bejelentették, hogy a második közös gyermeküket várják,

a hírt a közösség médiában osztották meg – vette észre a Metropol.

A 32 éves Karius jelenleg a Schalke 04 együttesében véd, de megfordult többek között az Union Berlinben, a Newcastle Unitedben és a Besiktasban is. Legemlékezetesebb meccsére a Liverpoolban került sor, a 2018-as BL-döntőben két potyagólt is beszedett, ezt azóta sem tudja levakarni magáról, sokan máig ezzel azonosítják.

A szicília születésű Leotta Olaszországban elképesztő népszerűségnek örvend, a rajongók kitörő örömmel fogadták, amikor kiderült, hogy a csinos riporternő a Serie A 2025/2026-os szezonjában is sokat lesz a stúdióban és a helyszíneken. A szexi műsorvezető a közösségi médiában is rendkívül aktív, 9,2 miliós követőtáborát rendszeresen lepi meg szexi fotókkal az Instagramon.