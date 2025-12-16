December 11-én rajtolt a PDC-dartsvilágbajnokság az impozáns Alexandra Palace-ban, a csodás londoni helyszín már a 19. alkalommal ad otthont a népszerű eseménynek. A darts-vb egyik arca a csinos Emma Paton, akiről az angolok azt írják, hogy karácsony környékén többször tűnik majd fel a TV-képernyőkön, mint III. Károly brit király.

A darts-vb dögös háziasszonya, Emma Paton a szurkolók körében is nagyon népszerű

Fotó: instagram.com/missemmapaton/

Emma Paton, a darts-vb leglátványosabb jelensége

A Sky Sports Darts műsorvezetőjeként a három hétig tartó vb során 20 estén át láthatják majd a rajongók a csinos Emma Patont, akinek az Ally Pally-ban az első élménye nem mikrofonnal, hanem egy italos pohárral a kezében volt, amikor apácának öltözve szurkolt a helyszínen.

Ó, igen, jártam már azelőtt is darts-meccsen, mint szurkoló. Apáca jelmezben, egy apácákból álló csoporttal. Ez évekkel ezelőtt volt, a legjobb barátnőmmel mentem,

aki még mindig hatalmas rajongó. Ő minden évben elmegy a vb-re, és állandóan jegyet kér tőlem” – emlékezett vissza a kezdetekre a 31 éves szépség, akit közel 300 ezren követnek a közösségi médiában.

A rajongók nem győzik bókokkal elárasztani a darts-vb dögös „királynőjét”, akibe a közösségi oldalakon olvasható kommentek alapján rengetegen szerelmesek, hiszen jelenlétével még a legizgalmasabb meccsekről is képes elvonni a figyelmet.

Emma Paton 2012-ben csatlakozott a Sky Sportshoz újságíróként, majd 2019-től lett televíziós műsorvezető. A darts mellett többek között a US Open és a WWE (pankráció) közvetítések is a szakterületéhez tartoznak.