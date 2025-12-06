Live
A szlovén női kézilabda-válogatott sztárja, Elizabeth Omoregie nem panaszkodhat a szüleitől kapott génekre, ritkán látni ilyen szépséget abban a sportágban, ahol egyébként hemzsegnek a szebbnél szebb sportolók. A szlovén irányító egyébként jövő nyáron már a Ferencvárosban folytatja.

A szlovén női kézilabda-válogatott ha nem is olyan sikeres, mint a párizsi olimpián elődöntőbe jutó férfi csapat, de minden kétséget kizáróan több látványossággal tudnak szolgálni, mint Jure Dolenecék. A csapat egyik legszebb és legkülönlegesebb hátterű játékosa az irányító-átlövő poszton játszó Elizabeth Omoregie, aki november végén igazolt a Ferencváros női kézilabdacsapatához.

A Ferencváros új szerzeménye, Elizabeth Omoregie
A Ferencváros új szerzeménye, Elizabeth Omoregie 
Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A Ferencváros lecsapott a szlovénok klasszis kézilabdázójára

A 27 éves sportoló nigériai apától és bolgár anyától született a görög fővárosban, Athénben, és mindkét felmenőjétől a legjobb "induló csomagot" kapta. Kézilabdázni már Bulgáriában kezdett, miután a család Plevenbe költözött, de tehetsége hamar szemet szúrt, és még a vak is látta, hogy neki az alig létező bolgár kézilabdánál sokkal komolyabb szinten kell játszania.

Így lett 2017-ben szlovén állampolgár, és 2019 óta már dél-nyugati szomszédunk felnőtt válogatottjában játszik. Már amikor, tegyük hozzá... Merthogy az elmúlt években mindössze hétszer számítottak rá, és hiába lőtt ezeken a meccseken összesen 24 gólt, valamiért nem hívták az aktuális kapitányok. Klubszinten a bomba erős, Bajnokok Ligája szereplő román CSM Bukarest játékosa, ahol viszont nagyon is számítanak rá. Tavaly a BL-csoportkör hetedik fordulójában a Ferencváros ellen 28-26-ra elveszített hazai BL-rangadón 8 góljával csapata legeredményesebb játékosa volt. Az előző Bajnokok Ligája-kiírást 109 találattal a góllövőlista második helyén záró Omoregie hamarosan azonban már a zöld-fehéreket fogja erősíteni. És, ha még nem mondtuk volna: nem csak jó kézilabdázó, hanem fantasztikusan gyönyörű is!

