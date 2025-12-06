A szlovén női kézilabda-válogatott ha nem is olyan sikeres, mint a párizsi olimpián elődöntőbe jutó férfi csapat, de minden kétséget kizáróan több látványossággal tudnak szolgálni, mint Jure Dolenecék. A csapat egyik legszebb és legkülönlegesebb hátterű játékosa az irányító-átlövő poszton játszó Elizabeth Omoregie, aki november végén igazolt a Ferencváros női kézilabdacsapatához.

A Ferencváros új szerzeménye, Elizabeth Omoregie

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

A 27 éves sportoló nigériai apától és bolgár anyától született a görög fővárosban, Athénben, és mindkét felmenőjétől a legjobb "induló csomagot" kapta. Kézilabdázni már Bulgáriában kezdett, miután a család Plevenbe költözött, de tehetsége hamar szemet szúrt, és még a vak is látta, hogy neki az alig létező bolgár kézilabdánál sokkal komolyabb szinten kell játszania.