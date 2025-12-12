Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Olvasta már?

„Ez a harmadik világháborúval végződhet!” – Durván rácsaptak az asztalra, Zelenszkij fülét, farkát behúzva menekül

Link másolása
Vágólapra másolva!
A népszerű magyar teniszező augusztusban házasodott össze szerelmével. Fucsovics Márton és Molnár Nini nemrég megosztottak a közösségi médiában egy videót, amelyben betekintést nyújtanak a rajongóiknak gyönyörű esküvőjükbe.

Fucsovics Márton idén nyáron házasodott össze szuperszexi kedvesével, a modellként és divattervezőként tevékenykedő Molnár Ninivel.

Fucsovics Márton és a szuperszexi Molnár Nini idén nyáron házasodtak össze
Fucsovics Márton és szuperszexi felesége, Molnár Nini
Fotó: Winston-Salem Open/X

Fucsovics Márton és Molnár Nini betekintést nyújtottak az esküvőjükbe

A 33 éves nyíregyházi teniszező és csodaszép párja két és fél éve találkoztak először, kapcsolatuk azóta csak napról-napra mélyült. Szerelmüket házassággal pecsételték meg idén augusztusban, a nagy napnak a mesébe illő Máriavölgy adott otthont. Fucsovics és kedvese egyetértettek abban, hogy egy intimebb körben szeretnék megélni az esküvőt, kizárólag a családdal és a legközelebbi barátokkal, ám nemrég mégis úgy döntöttek, hogy egy exkluzív videóval lepik meg rajongóikat.

Az ifjú pár a közösségi médiában osztott meg egy felvételt a csodás esküvőjükről – vette észre a Bors

A nap, amikor igent mondtunk az örökkévalóságra. Köszönjük mindenkinek, aki tökéletessé tette az alkalmat!” 

– írták az Instagramon közétett bejegyzésükben a szerelmesek. 

Fucsovicsnak már többször is a helyszínen szurkolt a párja, és ez a 2026-os év első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen is így lesz majd – a magyar teniszező a főtábláról rajtol Melbourne-ben.

Kapcsolódó cikkek

Fucsovics dühében ripityára törte az ütőjét, szertefoszlottak a magyar Davis-kupa remények
Kitálalt Fucsovics Márton, miután hősies vereséget szenvedett a US Openen – videó
Magyar teniszcsoda Amerikában: Fucsovics Márton megszerezte a harmadik trófeáját – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!