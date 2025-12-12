Fucsovics Márton idén nyáron házasodott össze szuperszexi kedvesével, a modellként és divattervezőként tevékenykedő Molnár Ninivel.

Fucsovics Márton és szuperszexi felesége, Molnár Nini

Fotó: Winston-Salem Open/X

Fucsovics Márton és Molnár Nini betekintést nyújtottak az esküvőjükbe

A 33 éves nyíregyházi teniszező és csodaszép párja két és fél éve találkoztak először, kapcsolatuk azóta csak napról-napra mélyült. Szerelmüket házassággal pecsételték meg idén augusztusban, a nagy napnak a mesébe illő Máriavölgy adott otthont. Fucsovics és kedvese egyetértettek abban, hogy egy intimebb körben szeretnék megélni az esküvőt, kizárólag a családdal és a legközelebbi barátokkal, ám nemrég mégis úgy döntöttek, hogy egy exkluzív videóval lepik meg rajongóikat.

Az ifjú pár a közösségi médiában osztott meg egy felvételt a csodás esküvőjükről – vette észre a Bors.

A nap, amikor igent mondtunk az örökkévalóságra. Köszönjük mindenkinek, aki tökéletessé tette az alkalmat!”

– írták az Instagramon közétett bejegyzésükben a szerelmesek.

Fucsovicsnak már többször is a helyszínen szurkolt a párja, és ez a 2026-os év első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen is így lesz majd – a magyar teniszező a főtábláról rajtol Melbourne-ben.

