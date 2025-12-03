Szoboszlai Dominik márciusban vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát, akitől azóta egy gyönyörű kislánya is született. A Liverpool sztárja korábban Gécsek Fannival alkotott egy párt, a csinos modell pedig nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy döbbenetes álhírek kezdtek terjedni róla.

Gécsek Fanniról zavarba ejtő hírek érkeztek

Fotó: fannigecsek@instagram

Gécsek Fanni az OnlyFanson?

A modellként és influenszerként tevékenykedő 24 éves szépségről egy Facebook-oldalon azt kezdték el terjeszteni, hogy a felnőtt tartalmakat kínáló OnlyFans-oldalon indított saját profilt.

A forrás szerint Gécsek Fanni már a magyar focistával történt szakítása után belevágott a pornográf tartalmak gyártásába,

amelyből már az első 24 órában jelentős összeget keresett.

A Bors megírta, hogy ezek csupán álhírek, az egészből semmi sem igaz, ugyanis Gécsek Fanni a szakítást követően visszatért a teniszhez, a modellkedést pedig továbbra is aktívan űzi.

Szoboszlai Dominik korábban Gécsek Fannival járt

Fotó: fannigecsek@instagram

Szoboszlai Dominik 2020 decembere és 2023 szeptembere között alkotott egy párt Gécsek Fannival, kapcsolatuk nem sokkal azt követően ért véget, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya Liverpoolba igazolt.

