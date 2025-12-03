Live
Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Váratlan bejelentés az eltűnt malajziai repülőgép ügyében!

Szoboszlai Dominik korábbi barátnőjéről döbbenetes hírek láttak napvilágot. Gécsek Fanniról az interneten azt kezdték el terjeszteni, hogy a csinos modell OnlyFans-oldalt indított.

Szoboszlai Dominik márciusban vette feleségül szerelmét, Buzsik Borkát, akitől azóta egy gyönyörű kislánya is született. A Liverpool sztárja korábban Gécsek Fannival alkotott egy párt, a csinos modell pedig nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy döbbenetes álhírek kezdtek terjedni róla.

Gécsek Fanniról zavarba ejtő hírek érkeztek
Fotó:  fannigecsek@instagram 

Gécsek Fanni az OnlyFanson?

A modellként és influenszerként tevékenykedő 24 éves szépségről egy Facebook-oldalon azt kezdték el terjeszteni, hogy a felnőtt tartalmakat kínáló OnlyFans-oldalon indított saját profilt. 

A forrás szerint Gécsek Fanni már a magyar focistával történt szakítása után belevágott a pornográf tartalmak gyártásába, 

amelyből már az első 24 órában jelentős összeget keresett. 

A Bors megírta, hogy ezek csupán álhírek, az egészből semmi sem igaz, ugyanis Gécsek Fanni a szakítást követően visszatért a teniszhez, a modellkedést pedig továbbra is aktívan űzi.

Szoboszlai Dominik, Gécsek fanni
Fotó:  fannigecsek@instagram

Szoboszlai Dominik 2020 decembere és 2023 szeptembere között alkotott egy párt Gécsek Fannival, kapcsolatuk nem sokkal azt követően ért véget, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya Liverpoolba igazolt.

