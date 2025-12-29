Live
A golf holtszezonjában a közösségi médiában is könnyebben kapnak lángra a viták. Ezúttal egy blondiegolff néven aktív, amatőr tartalomgyártó került a figyelem középpontjába, miután egy golfpályán készült videójáról vitázni kezdtek a kommentelők.

Egy amerikai weboldal beszámolója szerint a poszt alatt több hozzászóló is kritizálta a golfozónő öltözékét, főleg a nagyon rövid szoknya miatt. A lap idézett olyan reakciókat is, amelyek szerint az outfit „nem odaillő”, többen túlzásnak tartották a viseletet.

Mindenki a golfozónő ruhájáról beszél, a videói sokkolják a rajongókat Forrás: instagram.com/blondiegolff/
Mindenki a golfozónő ruhájáról beszél, a videói sokkolják a rajongókat
Forrás: instagram.com/blondiegolff/

Természetesen rengeteg követőnek viszont tetszett az igencsak megosztó sportruházat.

Fontos ugyanakkor, hogy a történet nem hivatalos fegyelmi ügyről vagy versenyhelyzetről szól: a The Spun cikke alapján a felháborodás kizárólag online kommentek formájában jelent meg, és nem derült ki, hogy bármelyik golfpálya, szervező vagy szövetség hivatalosan kifogásolta volna az öltözéket.

Megengedett-e az ennyire rövid szoknya a golfban?

A golfklubok öltözködési szabályai helyenként eltérhetnek, de általánosságban a női golfban a szoknya bevett viselet, és önmagában a rövidebb szabás nem feltétlenül jelent szabályszegést – legfeljebb ízlésvitát, ami most is a közösségi médiában zajlik.

A blondiegolff profilját a cikk szerint jelenleg néhány ezren követik, és könnyen lehet, hogy a vita inkább növeli majd az ismertségét, de vélhetően ez is volt a célja.

