Mi is csak keressük a szavakat a fotók láttán. Az olimpiai bajnok öttusázó, Gulyás Michelle a napokban nagyon aktív volt a közösségi oldalán a rajongói nagy örömére. A klasszis sportolónő sportos és elegáns ruhában is megmutatta a bájait.

Gulyás Michelle nem csupán sport, de a divat világában is rendkívül aktív, ezúttal a MOB 130 éves születésnapja alkalmából öltözött elegáns ruhába. Gulyás Michelle az egyik legszebb sportolónő Magyarországon

Fotó: Gulyás Michelle/Instagram Hogy szexibb Gulyás Michelle? Ebben a piros csodában felejthetetlen élmény volt, hiszen ennyi olimpiai bajnok és érmes között talán még sosem voltam. Igazán inspiráló megannyi példaképpel találkozni, beszélgetni, és talán ilyenkor tudatosul igazán bennem, mennyire különleges is az életem – írta a fotók mellé Gulyás Michelle. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Misel (@michelle.gulyas) által megosztott bejegyzés Az olimpiai bajnok öttusázó az elegáns ruha után a jól megszokott sportos szerelést is magára öltötte, és ha már így volt, azt meg is mutatta a rajongóinak. A bejegyzésekre több ezer kedvelés és számos dicsérő komment is érkezett. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Misel (@michelle.gulyas) által megosztott bejegyzés

Gyönyörű szépség; Magyarország egyik ha nem a legszebb sportolója; Te magad vagy a csoda!; Nehéz bombázó; Mindig csinos és vonzó – érkeztek az ilyen és ehhez hasonló kommentek.

