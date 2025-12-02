Egész egyszerűen lenyűgöző. A párizsi olimpián ötödik helyen végzett, és az Imane Helif elleni meccse miatt is elhíresült Hámori Luca nem mindennapi fotóval lepte meg a rajongóit. Alig lehet ráismerni így bokszkesztyű nélkül.
Hámori Luca az Instagram-oldalán friss fotót osztott meg, amely ezúttal nem a sportteljesítményéről szól.
Lenyűgözően fest Hámori Luca
Bár a legutóbbi posztja nagyon távolt áll az erotikustól, még csak a fantasztikus alakját sem villantotta meg rajta, mégis odáig vannak érte a rajongók.
Nem is írt semmi a poszt mellé a bokszolónő, az emojik mellett csak hashtagekkel operált: szefli, hétvége, vagy éppen hétvégi szelfi.
A lájkok és a dicsérő kommentek sem maradtak el természetesen:
„Hú, de szép vagy Luca"; „Álomszép hölgy"; „Szépség"
- záporoztak az ilyen és ehhez hasonló kommentek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!