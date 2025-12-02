Hámori Luca az Instagram-oldalán friss fotót osztott meg, amely ezúttal nem a sportteljesítményéről szól.

Hámori Luca szívesen mutatja meg a nőies oldalát is

Fotó: Hámori Luca/Instagram

Lenyűgözően fest Hámori Luca

Bár a legutóbbi posztja nagyon távolt áll az erotikustól, még csak a fantasztikus alakját sem villantotta meg rajta, mégis odáig vannak érte a rajongók.

Nem is írt semmi a poszt mellé a bokszolónő, az emojik mellett csak hashtagekkel operált: szefli, hétvége, vagy éppen hétvégi szelfi.

A lájkok és a dicsérő kommentek sem maradtak el természetesen:

„Hú, de szép vagy Luca"; „Álomszép hölgy"; „Szépség"

- záporoztak az ilyen és ehhez hasonló kommentek.