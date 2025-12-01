A szexi Imani-Jayne Botham a közösségi médiában köszöntötte fel legendás nagyapját a 70. születésnapja alkalmából. Sir Ian Botham a krikett történetének egyik legnagyobb all-rounderének számít. A korábbi kiválóság jelenleg krikettkommentátor, a Lordok Háza tagja és a Durham County Cricket Club elnöke, továbbá jelentős karitatív tevékenységet is folytat. „Boldog 70-ediket, nagyapa!” – írta az Instagramon megosztott történetéhez a csinos influenszer, aki okkal lehet büszke híres nagyapjára.

Az angol sportlegenda dögös unokája, Imani-Jayne Botham

Fotó: instagram.com/imanibotham/

Imani-Jayne Botham elképesztően népszerű

Imani-Jayne Botham az egyike a legendás krikettjátékos nyolc unokájának. A szívdöglesztően szexi bombázó 2021-ben elnyerte a Miss Yorkshire címet, és versenyzett már a Miss England címért is. A Nottinghami Egyetemen divat szakon tanult, jelenleg modellként és influenszerként tevékenykedik. A 24 éves szépség imádja körbeutazni a világot, ezekről rendszeresen oszt meg fotókat követői legnagyobb örömére, de bikinis képekkel is gyakran kényezteti közel 10 ezres rajongótáborát.

Él-hal a luxusért Botham, aki augusztusban Mallorcán járt, nem sokkal később pedig Portugáliában élvezte a napsütést.

A yorkshire-i származású modell már többször is merész öltözködésével hívta fel magára a figyelmet a közösségi médiában,

nemrég pedig azzal került a címlapokra, hogy kivágott felsőben, melltartó nélkül pózolt nyilvános helyen.