A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik.

Jakabos Zsuzsanna edzéseire érdemes odafigyelni

Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabos Zsuzsanna edzésvideókkal hódít

Az úszónő ezúttal a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, amikor is

több edzésvideót is feltöltött egy posztba. „Koncentrálj a lényegre. Tedd el későbbre" – írta a videók mellé Jakabos Zsuzsanna.

Nem meglepő, hogy a követői imádják a bejegyzést, már több mint ezren lájkolták, de a kommentek sem maradtak el.

A már jól megszokott szívecskés emojik mellett olyan hozzászólások érkeztek, mint Mindig fenséges és fitt a királynő, vagy éppen Boldog edzés, olyan szép videók.