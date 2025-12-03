Live
Ez valami hihetetlen. Az Európa-bajnok magyar úszó, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan. A 36 éves szexi sportolónő ezúttal különleges edzésvideóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán.

A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik.

Jakabos Zsuzsanna edzésire érdemes odafigyelni
Jakabos Zsuzsanna edzéseire érdemes odafigyelni
Fotó: Jakabos Zsuzsanna/Instagram

Jakabos Zsuzsanna edzésvideókkal hódít

Az úszónő ezúttal a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, amikor is 

több edzésvideót is feltöltött egy posztba. „Koncentrálj a lényegre. Tedd el későbbre" – írta a videók mellé Jakabos Zsuzsanna.

Nem meglepő, hogy a követői imádják a bejegyzést, már több mint ezren lájkolták, de a kommentek sem maradtak el.

A már jól megszokott szívecskés emojik mellett olyan hozzászólások érkeztek, mint Mindig fenséges és fitt a királynő, vagy éppen Boldog edzés, olyan szép videók.

