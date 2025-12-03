Ez valami hihetetlen. Az Európa-bajnok magyar úszó, Jakabos Zsuzsanna továbbra is fáradhatatlan. A 36 éves szexi sportolónő ezúttal különleges edzésvideóval lepte meg a rajongóit a közösségi oldalán.
A gyönyörű olimpikon, Jakabos Zsuzsanna 36 évesen is igen aktív, ha nem a medencében van, akkor sem tétlenkedik.
Jakabos Zsuzsanna edzésvideókkal hódít
Az úszónő ezúttal a rajongóinak kedveskedett az Instagram-oldalán, amikor is
több edzésvideót is feltöltött egy posztba. „Koncentrálj a lényegre. Tedd el későbbre" – írta a videók mellé Jakabos Zsuzsanna.
Nem meglepő, hogy a követői imádják a bejegyzést, már több mint ezren lájkolták, de a kommentek sem maradtak el.
A már jól megszokott szívecskés emojik mellett olyan hozzászólások érkeztek, mint Mindig fenséges és fitt a királynő, vagy éppen Boldog edzés, olyan szép videók.
