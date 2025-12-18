Live
Dúl a szerelem a Real Madrid sztárja és őrjítően dögös barátnője között. Jude Bellingham és Ashlyn Castro kapcsolata a jelek szerint magasabb szintre lépett.

Jude Bellingham januárban mutatkozott először nyilvánosság előtt a Los Angelesből származó dögös modellel, aki ekkorra már a futballista szüleivel is megismerkedett, több meccset is megnéztek együtt a Real Madrid VIP-páholyában. 

A kebelcsoda Ashlyn Castro, Jude Bellingham barátnője
A kebelcsoda Ashlyn Castro, Jude Bellingham barátnője
Fotó: ashlyncastro@instagram

Jude Bellingham és szexi barátnője között dúl a szerelem

Castro nemrég ünnepelte 28. születésnapját, a Real sztárja az Instagramon is felköszöntötte kedvesét, akit a szerelmének nevezett. 

Kettejük között szemmel láthatóan egyre komolyodik a kapcsolat, 

a 22 éves futballista pedig partnerként viszonyult ahhoz, hogy betekintést nyújtsanak a magánéletükbe. Az egyik fotón az amerikai modell egy tűz mellett ül, Real Madrid-szerelésben, amelyen Bellingham neve és az 5-ös mezszáma látható. Castro több közös képüket is megosztotta a saját Instagram-sztorijában, és egy videó is felkerült róluk, amint éppen együtt karaokéznak – természetesen a képek és a felvétel elkezdtek megjelenni más közösségi platformokon is.

A modellként és influenszerként tevékenykedő bombázónak állítólag korábban több hírességgel is volt már viszonya, 

bár ezek egy részét cáfolta, kijelentve, hogy 2017 óta csak három komoly kapcsolata volt. A hírek szerint Castro a hollywoodi színésszel, Michael B. Jordannel, valamint a Brooklyn Nets kosarasával, Terance Mannel is randevúzott korábban.

