December 19-én a YouTube-sztár Jake Paul a korábbi nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshuával csap össze Miamiban. Paul sikeréért szoríthat majd gyönyörű menyasszonya, Jutta Leerdam, aki nemrég balesetet szenvedett, egy héttel utána viszont fontos versenyen aratott győzelmet.

Jake Paul gyönyörű párja, Jutta Leerdam többszörös világbajnok gyorskorcsolyázó. A szexi holland sportoló nemrég kerékpárbalesetet szenvedett, ám egy héttel később a heerenveeni világkupa-sorozatban első helyezést ért el az 1000 méteres távon.

Jutta Leerdam
A szuperszexi Jutta Leerdam nem csupán arról ismert, hogy ő Jake Paul menyasszonya
Fotó: Jutta Leerdam/Instagram

Jutta Leerdam szenzációt okozott, majd felháborodott a balesete után

A gyeplabda holland legendája, Ellen Hoog egy podcastben elismerően beszélt Leerdam teljesítményéről, hiszen egy héttel a súlyos balesete után okozott szenzációt.

Leerdam megnyerte az 1000 métert, annak ellenére, hogy a múlt héten összeomlott. Nagy felhajtás volt körülötte, mindenki erről beszélt. 

Ő maga posztolta a közösségi oldalán. Egy férfi vezetett, miközben telefonált. Áttért a sávjába, és Leerdam az út szélén kötött ki. Öt öltéssel varrták össze az állát” – számolt be Hoog a klasszis korcsolyázó balesetéről, aki ennek ellenére 1000 méteren nyerni tudott, 500 méteren pedig második lett.

Jutta LEERDAM of Netherlands reacts after the Women's 500 meters at the ISU Speed Skating World Cup at Calgary Olympic Oval in Calgary, Canada, on November 23, 2025. Dutch LEERDAM finished second in the event. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Tetsu Joko / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Jutta Leerdam nem csak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges is
Fotó: TETSU JOKO / Yomiuri

Leerdam ugyan a közösségi médiában beszámolt a balesetéről, ám később értetlenül fogadta, hogy a holland média sokat foglalkozott ezzel. 

A csinos sportoló reakciója Hoogot és beszélgetőpartnerét, a szintén gyeplabdzó Naomi van As-t is meglepte.

„Az emberek érdekesnek találják az ilyesmit, mindent tudni akarnak. Szóval természetesen tudni akarják, hogy jól van-e” – mondta Van As. 

Vagy ne ossz meg semmit, vagy légy teljesen nyitott. De aztán ne lepődj meg, ha mindenki szóba hozza” 

– tette hozzá Hoog.

Leerdam hamarosan nem csak a saját, hanem párja, Jake Paul állapota miatt is aggódhat, mivel nem a botrányhős youtuber az Anthony Joshua elleni bokszmeccs esélyese.

Galéria: Elképesztően szexi a holland sztársportolónő, Jutta Leerdam
1/26
A szuperszexi, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam

