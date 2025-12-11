Jake Paul gyönyörű párja, Jutta Leerdam többszörös világbajnok gyorskorcsolyázó. A szexi holland sportoló nemrég kerékpárbalesetet szenvedett, ám egy héttel később a heerenveeni világkupa-sorozatban első helyezést ért el az 1000 méteres távon.

A szuperszexi Jutta Leerdam nem csupán arról ismert, hogy ő Jake Paul menyasszonya

Fotó: Jutta Leerdam/Instagram

Jutta Leerdam szenzációt okozott, majd felháborodott a balesete után

A gyeplabda holland legendája, Ellen Hoog egy podcastben elismerően beszélt Leerdam teljesítményéről, hiszen egy héttel a súlyos balesete után okozott szenzációt.

Leerdam megnyerte az 1000 métert, annak ellenére, hogy a múlt héten összeomlott. Nagy felhajtás volt körülötte, mindenki erről beszélt.

Ő maga posztolta a közösségi oldalán. Egy férfi vezetett, miközben telefonált. Áttért a sávjába, és Leerdam az út szélén kötött ki. Öt öltéssel varrták össze az állát” – számolt be Hoog a klasszis korcsolyázó balesetéről, aki ennek ellenére 1000 méteren nyerni tudott, 500 méteren pedig második lett.

Jutta Leerdam nem csak gyönyörű, hanem rendkívül tehetséges is

Fotó: TETSU JOKO / Yomiuri

Leerdam ugyan a közösségi médiában beszámolt a balesetéről, ám később értetlenül fogadta, hogy a holland média sokat foglalkozott ezzel.

A csinos sportoló reakciója Hoogot és beszélgetőpartnerét, a szintén gyeplabdzó Naomi van As-t is meglepte.

„Az emberek érdekesnek találják az ilyesmit, mindent tudni akarnak. Szóval természetesen tudni akarják, hogy jól van-e” – mondta Van As.

Vagy ne ossz meg semmit, vagy légy teljesen nyitott. De aztán ne lepődj meg, ha mindenki szóba hozza”

– tette hozzá Hoog.

Leerdam hamarosan nem csak a saját, hanem párja, Jake Paul állapota miatt is aggódhat, mivel nem a botrányhős youtuber az Anthony Joshua elleni bokszmeccs esélyese.