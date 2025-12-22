Live
Az olasz televíziós világ egyik legnépszerűbb arca, Eleonora Incardona ismét reflektorfénybe került – ezúttal nemcsak munkája, hanem lenyűgöző megjelenése miatt is. A 34 éves kebelcsoda műsorvezetőnő ugyanis első alkalommal dolgozott a Serie B egyik mérkőzésén, és stílusos fellépése azonnal elnyerte rajongói tetszését.

A kebelcsoda Eleonora Incardona a Bari-Catanzaro (1-2) találkozón dolgozott a San Nicola Stadionban: merész, fekete, csillogó miniszoknyából, hozzá illő ingből és hosszú kabátból álló összeállításban láthatta őt a közönség.

A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
Fotó: eleonoraincardona@instagram

A kebelcsoda Eleonora Incardona az olasz foci új sztárja?

A műsorvezetéssel kapcsolatos kulisszafotókat pedig 

meg is osztotta 1,4 millió Instagram-követőjével, akik kommentekkel árasztották el a posztot. „Gyönyörű vagy!”, „Tündöklő istennő”, „Lélegzetelállító szépség” – írták a rajongók.

A posztban Eleonora nemcsak külsejéről, hanem pályafutása fontos állomásáról is megemlékezett. Köszönetet mondott az eddigi útjáért, és arról írt, milyen felemelő érzés volt először a Serie B-s meccset a pályaszéléről tudósítani. 

Vannak pillanatok, amikor rájössz, hogy minden korábbi lépésednek megvolt az értelme – a várakozásnak, a tanulásnak, a csendes áldozatoknak. Ez az élmény mindent összeköt 

– fogalmazott.

A korábbi modellből lett szexi műsorvezetőt sokan hasonlítják az olasz televízió másik ikonikus alakjához, Diletta Leottához. 

Ez nem is meglepő, mivel amellett, hogy a képernyőn tündököl, a párja is focista: Samuele Ricci, a Milan játékosa.

A Bari végül 2–1-re kikapott a Catanzaro ellen – a vendégek góljait Simone Pontisso és Matias Antonini Lui szerezték, míg a hazaiak részéről Nicola Bellomo tizenegyesből talált be –, Eleonora számára pedig az este örökre emlékezetes maradt. 

Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
