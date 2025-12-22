A kebelcsoda Eleonora Incardona a Bari-Catanzaro (1-2) találkozón dolgozott a San Nicola Stadionban: merész, fekete, csillogó miniszoknyából, hozzá illő ingből és hosszú kabátból álló összeállításban láthatta őt a közönség.

A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének

Fotó: eleonoraincardona@instagram

A kebelcsoda Eleonora Incardona az olasz foci új sztárja?

A műsorvezetéssel kapcsolatos kulisszafotókat pedig

meg is osztotta 1,4 millió Instagram-követőjével, akik kommentekkel árasztották el a posztot. „Gyönyörű vagy!”, „Tündöklő istennő”, „Lélegzetelállító szépség” – írták a rajongók.

A posztban Eleonora nemcsak külsejéről, hanem pályafutása fontos állomásáról is megemlékezett. Köszönetet mondott az eddigi útjáért, és arról írt, milyen felemelő érzés volt először a Serie B-s meccset a pályaszéléről tudósítani.

Vannak pillanatok, amikor rájössz, hogy minden korábbi lépésednek megvolt az értelme – a várakozásnak, a tanulásnak, a csendes áldozatoknak. Ez az élmény mindent összeköt

– fogalmazott.

A korábbi modellből lett szexi műsorvezetőt sokan hasonlítják az olasz televízió másik ikonikus alakjához, Diletta Leottához.

Ez nem is meglepő, mivel amellett, hogy a képernyőn tündököl, a párja is focista: Samuele Ricci, a Milan játékosa.

A Bari végül 2–1-re kikapott a Catanzaro ellen – a vendégek góljait Simone Pontisso és Matias Antonini Lui szerezték, míg a hazaiak részéről Nicola Bellomo tizenegyesből talált be –, Eleonora számára pedig az este örökre emlékezetes maradt.