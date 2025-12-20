Mohamed Szalah biztosan nem lép pályára a Liverpool színeiben ma 18.30-kor a Tottenham otthonában, mert már csatlakozott az Afrika-kupára készülő egyiptomi válogatotthoz, Szoboszlai Dominik viszont a múlt heti bokasérülése után jó eséllyel játszhat a Spurs ellen. Mindketten ott lennének Kerkez Milos „lakatlan szigeteki” álomcsapatában.

Kerkez Milos magával vinné egy lakatlan szigetre Szoboszlait és Szalah-t is. Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Premier League mai rangadója előtt készült rendhagyó interjú a magyar válogatott balhátvéddel, akit kedvelt hobbijáról, a horgászatról kérdeztek. Kiderült, hogy Kerkez a nyár óta nem tudott hódolni a szenvedélyének idő hiányában, de feltették neki a kérdést, hogy ha egy lakatlan szigeten kellene horgásznia az életben maradásért, akkor ki az a három Liverpool-jáékos, akit magával vinne.

Kerkez a lakatlan szigeten: Szoboszlai és Szalah ezért kell

Az nem keltett meglepetést, hogy Kerkez elsőként jó barátja, Szoboszlai Dominik nevét mondta ki, az már inkább, hogy rá bízta az alja munkát. A horgászatban Kerkez a főnök, a ő fogja ki a halat, Szoboszlainak meg marad a pucolás…

– Biztosan vinném Domot, ő az első. Neki adnám a halak megtisztítását: én kifogom, ő megpucolja – viccelődött Kerkez, amiért még kaphat a fejére…

Azt is elmagyarázta, miért vinné még Mohamed Szalah-t és Jeremie Frimpongot a lakatlan szigetre.

– Aztán vinném Mót, mert kell egy tapasztalt ember, aki tud tüzet rakni, meg ilyesmi, szóval ő jól jönne. És még vinném Jeremie Frimpongot, mert kell a jó hangulat, a pozitív energia, a szórakozás, és ő ebben nagyon jó – magyarázta Kerkez.

Mire lehet képes a Liverpool ebben az idényben?

Az interjú komolyabb részében az is szóba került, hogy mi lehet a Liverpool nagy „fogása” ebben az idényben, már ami a trófeákat illeti.

– Nehéz ezt megmondani, még csak decembere közepe van – felelte Kerkez. – Meccsről meccsre haladunk, és majd a végén meglátjuk, hova jutunk. Látjuk, hogy az Arsenal nagyon jól teljesít a Premier League-ben, a City is ott van, a Chelsea is jó formában van. Nekünk volt néhány rossz meccsünk, amelyeken pontokat vesztettünk, de a futballban mindig benne van, hogy sorozatban nyersz, és visszajössz a versenybe. Ott van még a BL is, majd az idény végére derül ki, miért tudunk harcban lenni.