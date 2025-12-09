Live
A Liverpool magyar válogatott sztárja a jelek szerint egy albán szépségkirálynőnek csapja a szelet. Kerkez Milos kiszemeltje, a bombatestű Franceska Rustem nemrég Budapesten járt, és teleposztolta a közösségi oldalát, a 22 éves balhátvéd pedig nem győzte osztogatni a lájkokat.

Kerkez Milos szerelmi életéről eddig nem sok mindent lehetett tudni, az utóbbi időben azonban a Liverpool sztárja lelkesen lájkolgatta egy gyönyörű albán modell, Franceska Rustem bejegyzéseit.

Kerkez Milos már nem titkolja, kibe szerelmes?
Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Kerkez Milos egy albán szépségkirálynőbe szerelmes?

A kettejük közötti vonzalom kölcsönösnek tűnik, ugyanis egy ideje már az albán szépség is elkezdte lájkolgatni Kerkez bejegyzéseit. A Bors észrevette, hogy a dögös modell nemrég Budapesten járt egy fotózáson, a sportriporterként is tevékenykedő bombázó a Guess egyik modellje és reklámarca. 

Franceska Rustemnek jutott ideje arra is, hogy felfedezze a magyar fővárost: 

ellátogatott a Vörösmarty térre, a karácsonyi vásár helyszínére, valamint az Andrássy út egyik legnagyobb Guess üzletébe is betért.

Egyelőre még nem lehet készpénznek venni, hogy a Liverpool magyar válogatott balhátvédjének a gyönyörű szépségkirálynő lenne a barátnője, azonban árulkodó jelnek tűnik, hogy egy ideje kölcsönösen lájkolgatják egymás posztjait, valamint be is követték egymást az Instagramon.

Kerkez Milos odáig van az albán Franceska Rustem képeiért
Galéria: Kerkez Milos odáig van a bombatestű albán szépségért
1/22
Kerkez Milos odáig van az albán Franceska Rustem képeiért

