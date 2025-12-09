Kerkez Milos szerelmi életéről eddig nem sok mindent lehetett tudni, az utóbbi időben azonban a Liverpool sztárja lelkesen lájkolgatta egy gyönyörű albán modell, Franceska Rustem bejegyzéseit.

Kerkez Milos már nem titkolja, kibe szerelmes?

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Kerkez Milos egy albán szépségkirálynőbe szerelmes?

A kettejük közötti vonzalom kölcsönösnek tűnik, ugyanis egy ideje már az albán szépség is elkezdte lájkolgatni Kerkez bejegyzéseit. A Bors észrevette, hogy a dögös modell nemrég Budapesten járt egy fotózáson, a sportriporterként is tevékenykedő bombázó a Guess egyik modellje és reklámarca.

Franceska Rustemnek jutott ideje arra is, hogy felfedezze a magyar fővárost:

ellátogatott a Vörösmarty térre, a karácsonyi vásár helyszínére, valamint az Andrássy út egyik legnagyobb Guess üzletébe is betért.

Egyelőre még nem lehet készpénznek venni, hogy a Liverpool magyar válogatott balhátvédjének a gyönyörű szépségkirálynő lenne a barátnője, azonban árulkodó jelnek tűnik, hogy egy ideje kölcsönösen lájkolgatják egymás posztjait, valamint be is követték egymást az Instagramon.