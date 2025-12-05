Live
Rendkívüli

Itt a mindent eldöntő bejelentés az orosz–ukrán háborúról!

Érdekes

Milliókat érő tojást tojt egy férfi, hat napig szenvedett

Kerkez Milos, a Premier League-ben szereplő Liverpool magyar válogatott játékosa aktivizálta magát az Instagramon. A Liverpool 22 éves játékosa folyamatosan kedveli a szépséges albán modell, Franceska Rustem bejegyezéseit. A történetben viszont komoly fejlemény állt be, ugyanis mostanában az albán szépségkirálynő is elkezdte lájkolgatni Kerkez Milos tartalmait.

A Liverpool csapatában futballozó Kerkez Milos egy időben folyamatosan lájkolgatta az albán szépség, Franceska Rustem Instagram-bejgyezéseit

Milos Kerkez of Liverpool controls the ball during the Premier League match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium in Stratford, United Kingdom, on November 30, 2025. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Kerkez Milos magánéletéről semmit sem lehet tudni
Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP

A magyar balhátvéd egy időre „eltűnt” a modell posztjai alól, mostanában azonban ismét aktivizálta magát, és a kedvelései rendre ott vannak Rustem tartalmai alatt. 

Kerkez Milos csapja a szelet az albán szépségnek?

Az albán szépségkirálynő eddig „csendben” volt, de a Bors kiszúrta, hogy Franceska Rustem is elkezdte lájkolgatni Kerkez Milos bejegyzéseit. Ez alapján nem lenne meglepő, ha a háttérben már elindult volna köztük valami – akár egy ismerkedés, randizgatás. Közös témát biztosan találnának, hiszen az albán szépség sportriporterként dolgozik, így a szakmai kapcsolódás is adott lenne kettejük között.

Kerkez Milos szerelmi életéről semmit sem lehet tudni. A 22 éves balhátvéd a közösségi oldalain sorra osztja meg a labdarúgással kapcsolatos tartalmakat, a magánéletéről azonban sosem posztol. Az viszont, hogy most Franceska oldalán tűnik fel egyre gyakrabban, okot adhat a szurkolóknak arra, hogy azt gondolják: talán valóban alakul valami a két sztár között.

Kerkez Milos odáig van az albán Franceska Rustem képeiért
Kerkez Milos odáig van az albán Franceska Rustem képeiért
Kerkez Milos odáig van az albán Franceska Rustem képeiért
