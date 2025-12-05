A Liverpool csapatában futballozó Kerkez Milos egy időben folyamatosan lájkolgatta az albán szépség, Franceska Rustem Instagram-bejgyezéseit.

Kerkez Milos magánéletéről semmit sem lehet tudni

Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP

A magyar balhátvéd egy időre „eltűnt” a modell posztjai alól, mostanában azonban ismét aktivizálta magát, és a kedvelései rendre ott vannak Rustem tartalmai alatt.

Kerkez Milos csapja a szelet az albán szépségnek?

Az albán szépségkirálynő eddig „csendben” volt, de a Bors kiszúrta, hogy Franceska Rustem is elkezdte lájkolgatni Kerkez Milos bejegyzéseit. Ez alapján nem lenne meglepő, ha a háttérben már elindult volna köztük valami – akár egy ismerkedés, randizgatás. Közös témát biztosan találnának, hiszen az albán szépség sportriporterként dolgozik, így a szakmai kapcsolódás is adott lenne kettejük között.

Kerkez Milos szerelmi életéről semmit sem lehet tudni. A 22 éves balhátvéd a közösségi oldalain sorra osztja meg a labdarúgással kapcsolatos tartalmakat, a magánéletéről azonban sosem posztol. Az viszont, hogy most Franceska oldalán tűnik fel egyre gyakrabban, okot adhat a szurkolóknak arra, hogy azt gondolják: talán valóban alakul valami a két sztár között.