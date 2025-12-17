Live
A holland FC Eindhoven labdarúgóját bűnösnek találták volt partnere bántalmazásában. Kevin van Veen körül elképesztő botrány robbant ki, az exbarátnőjét zaklató csatár távoltartási végzést és jelentős pénzbírságot kapott.

Kevin van Veent családon belüli erőszakkal vádolta meg a korábbi barátnője. A mentális problémákkal küzdő 34 éves futballista a vádak szerint a bűncselekményt akkor követte el, amikor még Skóciában légióskodott.

Oldham Athletic's Brice Ntambwe tustles with Scunthorpe United's Kevin van Veen during the Sky Bet League 2 match between Oldham Athletic and Scunthorpe United at Boundary Park, Oldham on Saturday 14th November 2020. (Photo by Eddie Garvey/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Kevin van Veen bántalmazta az exbarátnőjét
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kevin van Veen nagy bajba került

A holland másodosztályban szereplő FC Eindhoven csatárát azzal vádolta meg a korábbi partnere, hogy 

a futballista kilökte őt az ágyból, miközben terhes volt, és többször is ribancnak nevezte. 

A játékos mindent tagadott, ám a skót bíróság öt évre szóló távoltartási végzést szabott ki rá, és több ezer euró megfizetésére kötelezte. A mentálisan instabil Van Veen állítólag a bíróságon is dühbe gurult, amikor elhangzottak a vádak és kiszabták rá a büntetést, majd a nyilvánosság előtt átkozott hazugnak nevezte az exbarátnőjét. A nő azt is elmondta, hogy a futballista rendszeresen megfélemlítette őt, idegességében a fogait és az öklét mindig összeszorította, rettegésben tartva partnerét.

Van Veen súlyos depresszióval küzd, ezt maga is beismerte, amikor nemrég gólt szerzett a klubjában. 

Ha másfél-két éve súlyos depresszióban élsz, és sok mindennel nagyon nehezen boldogulsz, akkor az egy igazi jutalom, ha gólt szerzel. 

Egy perccel a bemelegítés előtt elájultam. Nem tudtam, hogy bírom-e még tovább. Volt valami a szervezetemben, ami arra késztetett, hogy azt gondoljam: ezt már nem bírom tovább” – nyilatkozta a holland csatár, aki a mérkőzés kezdete előtt a saját démonaival küzdött, ám végül mégis pályára tudott lépni.

