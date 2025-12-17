Kevin van Veent családon belüli erőszakkal vádolta meg a korábbi barátnője. A mentális problémákkal küzdő 34 éves futballista a vádak szerint a bűncselekményt akkor követte el, amikor még Skóciában légióskodott.

Kevin van Veen bántalmazta az exbarátnőjét

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kevin van Veen nagy bajba került

A holland másodosztályban szereplő FC Eindhoven csatárát azzal vádolta meg a korábbi partnere, hogy

a futballista kilökte őt az ágyból, miközben terhes volt, és többször is ribancnak nevezte.

A játékos mindent tagadott, ám a skót bíróság öt évre szóló távoltartási végzést szabott ki rá, és több ezer euró megfizetésére kötelezte. A mentálisan instabil Van Veen állítólag a bíróságon is dühbe gurult, amikor elhangzottak a vádak és kiszabták rá a büntetést, majd a nyilvánosság előtt átkozott hazugnak nevezte az exbarátnőjét. A nő azt is elmondta, hogy a futballista rendszeresen megfélemlítette őt, idegességében a fogait és az öklét mindig összeszorította, rettegésben tartva partnerét.

Shamed footballer Kevin van Veen dodges jail as he's told to pay ex £3.5khttps://t.co/zBjM5bvfIM pic.twitter.com/ACgDlN91uU — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) December 16, 2025

Van Veen súlyos depresszióval küzd, ezt maga is beismerte, amikor nemrég gólt szerzett a klubjában.

Ha másfél-két éve súlyos depresszióban élsz, és sok mindennel nagyon nehezen boldogulsz, akkor az egy igazi jutalom, ha gólt szerzel.

Egy perccel a bemelegítés előtt elájultam. Nem tudtam, hogy bírom-e még tovább. Volt valami a szervezetemben, ami arra késztetett, hogy azt gondoljam: ezt már nem bírom tovább” – nyilatkozta a holland csatár, aki a mérkőzés kezdete előtt a saját démonaival küzdött, ám végül mégis pályára tudott lépni.

Kapcsolódó cikkek