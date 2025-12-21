A 28 éves amerikai kosárlabdázónőt a 2021-es WNBA drafton negyedikként választotta az Indiana Fever, amivel a csapat történetének legmagasabban rangsorolt újonca lett. Első WNBA-s szezonjában 19 mérkőzésen lépett pályára és átlagosan 1,9 pontot és 1 lepattanót szerzett.

Felrobbantotta az internetet a gyönyörű kosárlabdázónő

Az utóbbi években Gondrezick a sport karrierjét kissé háttérbe szorítva színészkedéssel és modellkedéssel kezdett el foglalkozni. Bár Kysre Gondrezicknek jelenleg nincs csapata, így is sikerült megörvendeztetnie a rajongókat, ugyanis megmutatta, hogy a pályán kívül is képes címlapokra kerülni – szó szerint. A sportolónő levetkőzött a Playboy magazin júniusi számában, amiből most megosztott néhány merész képet a félmilliós követőtáborával.

Kysre nem csupán az első női profi kosárlabdázó, hanem az első színes bőrű sportoló lett, aki a híres nyuszis magazin címlapján szerepelhetett.

A korábbi WNBA-sztár döntése abszolút tudatos volt, ugyanis az amerikai kosaras a sportolói szerepből kilépve már a saját márkáját szeretné építeni. A magazin szerint a fotósorozat az erőt, az önbizalmat és a nőiességet állítja középpontba, nem pedig a botránykeltést.

A rajongók pozitívan reagáltak a bejegyzésre, amelyet már több ezren kedveltek, ráadásul Kysre Gondrezick neve alighanem már azokhoz is eljutott, akik eddig nem igazán követték a női kosárlabdát. A kosaras azonban nem először került a reflektorfénybe, 2023-ban korábbi partnere, a Milwaukee Bucks csapatában játszó NBA-sztár, Kevin Porter Jr. egy veszekedés alkalmával megverte és fojtogatta. A vita állítólag az váltotta ki, hogy a balhés játékos egész éjjel magára hagyta a barátnőjét, aki emiatt kizárta őt a hotelszobájukból.