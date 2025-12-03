Laura Woods az ITV Sports csatorna műsorvezetőjeként tevékenykedett a St. Mary’s Stadionban, az Anglia–Ghána női futballmérkőzés előtti felvezető műsorban két korábbi labdarúgóval, Ian Wrighttal és Anita Asante-tal beszélgetett.

Laura Woods élő adásban ájult el

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Laura Woods rosszul lett

A 38 éves műsorvezetőnővel ijesztő dolog történt, ugyanis az egyik pillanatban teljesen váratlanul összeesett. Woodsot beszélgetőtársai, Wright és Asante kapták el, majd a csatorna azonnal reklámszünetre váltott. Miután az adás folytatódott, a csinos sportriporternő helyére kollégája, Katie Shanahan ugrott be.

FairPlay to Ian Wright for being alert here🙏



Hope Laura Woods is okay🤞 pic.twitter.com/G5rQtC8OD8 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 2, 2025

A nézők és a szurkolók a közösségi médiában aggodalmukat fejezték ki a történtek miatt, majd nem sokkal később Woods vőlegénye adott ki közleményt, hogy megnyugtassa az embereket, aztán az érintett is üzent az állapotáról.

Hű, ez egy kicsit furcsa volt. Elnézést, hogy a frászt hoztam mindenkire, jól vagyok.

A Saints csodálatos mentősei azt mondták, hogy valószínűleg egy vírust kaphattam el, ezért csak egy kis pihenésre és folyadékpótlásra van szükségem. Nagyon szégyellem magam, hogy ez a tévében történt, de köszönöm az ITV-s kollégáimnak, akik ma este nagyon vigyáztak rám. Wrightynak és Neetsnek nagy köszönet, amiért elkaptak. Még egyszer elnézést kérek” – üzent a közösségi oldalán Woods.

Laura Woods díjnyertes sportriporter, az ITV-nél és a TNT Sportsnál végzett munkája révén tett szert ismertségre. A 38 éves riporternő rendszeresen tudósít a Bajnokok Ligájáról, a női labdarúgó-vb-ről és az NFL-ről. Woods a korábbi valóságshow-sztárral, Adam Collarddal alkot egy párt, akitől januárban kisfia született.

