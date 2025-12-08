Live
Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

A Chelsea sztárfocistájának exbarátnője az angol válogatott támadó nélkül is boldog életet él. Leanna Paul idén nyáron szakított Liam Delappel, ám a dögös influenszer nem bánkódik, a közösségi médiában továbbra is töretlen népszerűségnek örvend, amit rendszeresen szexi képekkel hálál meg.

Leanna Paul idény nyáron jelentette be, hogy újra szingli, miután szakított a Chelsea játékosával, Liam Delappel, aki a dögös influenszer szerint hűtlen volt hozzá.

Leanna Paul nagyon népszerű a közösségi médiában
Leanna Paul nagyon népszerű a közösségi médiában
Fotó: Instagram/leannapaul_

Leanna Paul az őrületbe kergeti a rajongóit

A szőke bombázó meglehetősen aktív a közösségi médiában, az Instagramon nemrég Londonból jelentkezett be, az angol fővárosból szexi fotókat osztott meg rajongói legnagyobb örömére.

A kis dolgok, amiket teszel” 

– írta egyik fotósorozatához, amelyen dögös fekete felsőben, melltartó nélkül pózolt, meglepve közel 200 ezres követőtáborát.

A fotók láttán többen is szerelembe estek, legalábbis a kommentszekcióban rengetegen így fejezték ki hódolatukat a csinos Leanna Paul felé.

Ami a szőke szépség exbarátját, Liam Delapot illeti, a Chelsea angol válogatott csatára a Bournemouth elleni mérkőzésen megsérült, így várhatóan két hónapot ki kell majd hagynia. A 22 éves támadó a nyári klubvilágbajnokság óta csupán 11 tétmérkőzésen lépett pályára a londoni sztárcsapatban, ezeken mindössze egyetlen gólig jutott a Bajnokok Ligájában. Az Ipswich Town együttesétől 30 millió fontért szerződtetett támadó egyelőre nem bizonyult nagy vételnek, sérülése után pedig még nehezebb lesz majd visszaverekednie magát a csapatba. 

Delap exe viszont szemmel láthatóan túltette magát a szakításon és remek formának örvend, amit a követői örömmel nyugtáznak. 

Galéria: Lehetetlen levenni a szemeket a Chelsea focistájának megcsalt barátnőjéről
1/16
Leanna Paul nagyon népszerű a közösségi médiában, az Instagramon már 200 ezer, a TikTokon több mint 300 ezer követője van

