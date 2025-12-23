Az argentin sajtó beszámolói szerint a baleset Miamiban történt, ahol Lionel Messi húga, María Sol egy pick-up truckot vezetett.

Lionel Messi húga, María Sol Messi autóbalesetet szenvedett

Fotó: X

Autóbalesetet szenvedett Lionel Messi húga

A jármű eddig tisztázatlan okból megcsúszott és a falnak csapódott. Lionel Messi édesanyja, Celia Cuccittini megerősítette, hogy lánya már megkezdte a rehabilitációját szülővárosában, Rosarióban.

A hírt az ismert televíziós műsorvezető, Ángel de Brito közölte az América TV „LAM” című műsorában. Elmondása szerint María Sol csigolyatörést szenvedett, valamint a lábán és a csuklóján is megsérült.

Messi húga jól van, már nincs veszélyben, de hosszú gyógyulási időszak vár rá

– fogalmazott a műsorvezető.

🚨🚨| BREAKING: Lionel Messi’s sister Maria was involved in a serious traffic ACCIDENT.



She lost control of her car after fainting and crashed into a wall.



She suffered fractures to her vertebrae, heel, and wrist, as well as burns that are hard to treat.



She has returned to… pic.twitter.com/ba5jKDrmHS — CentreGoals. (@centregoals) December 23, 2025

A január 3-ra tervezett esküvőt a baleset miatt el kellett halasztani, amelyet január elején tartottak volna Rosarióban. María Sol vőlegénye Julian „Tuli” Arellano, az Inter Miami utánpótlásedzője. A rendezvényen a teljes Messi család, köztük Lionel Messi és felesége, Antonela Roccuzzo is részt vett volna.

María Sol Messi, aki divattervezőként és vállalkozóként dolgozik, mindig igyekezett távol maradni a reflektorfénytől. Korábban élt Spanyolországban is, mielőtt visszatért volna Argentínába, hogy saját kreatív projektjein dolgozzon. Bár most az esküvőjét kénytelen volt elhalasztani, családja szerint a legfontosabb, hogy túlélte a balesetet, és fokozatosan felépüljön a sérüléseiből.