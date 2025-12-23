Live
Közel volt egy újabb szörnyű tragédia. Lionel Messi húga, María Sol Messi ugyanis súlyos közúti balesetet szenvedett az Egyesült Államokban, ezért kénytelen elhalasztani január 3-ra tervezett esküvőjét. A 32 éves nő állítólag gerincsérüléseket és égési sebeket szerzett a karambol során, de az orvosok szerint már nincs életveszélyben.

Az argentin sajtó beszámolói szerint a baleset Miamiban történt, ahol Lionel Messi húga, María Sol egy pick-up truckot vezetett.

Lionel Messi húga, María Sol Messi autóbalesetet szenvedett
Fotó: X

Autóbalesetet szenvedett Lionel Messi húga

A jármű eddig tisztázatlan okból megcsúszott és a falnak csapódott. Lionel Messi édesanyja, Celia Cuccittini megerősítette, hogy lánya már megkezdte a rehabilitációját szülővárosában, Rosarióban.  

A hírt az ismert televíziós műsorvezető, Ángel de Brito közölte az América TV „LAM” című műsorában. Elmondása szerint María Sol csigolyatörést szenvedett, valamint a lábán és a csuklóján is megsérült.

Messi húga jól van, már nincs veszélyben, de hosszú gyógyulási időszak vár rá 

– fogalmazott a műsorvezető.  

A január 3-ra tervezett esküvőt a baleset miatt el kellett halasztani, amelyet január elején tartottak volna Rosarióban. María Sol vőlegénye Julian „Tuli” Arellano, az Inter Miami utánpótlásedzője. A rendezvényen a teljes Messi család, köztük Lionel Messi és felesége, Antonela Roccuzzo is részt vett volna.  

María Sol Messi, aki divattervezőként és vállalkozóként dolgozik, mindig igyekezett távol maradni a reflektorfénytől. Korábban élt Spanyolországban is, mielőtt visszatért volna Argentínába, hogy saját kreatív projektjein dolgozzon. Bár most az esküvőjét kénytelen volt elhalasztani, családja szerint a legfontosabb, hogy túlélte a balesetet, és fokozatosan felépüljön a sérüléseiből.

