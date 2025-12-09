Korábban már beszámoltunk arról az Origón, hogy a szerda kora esti, 18.00-kor kezdődő negyeddöntőben Hollandia lesz a mieink ellenfele. A hollandok érdekesen fogalmaztak a magyar kézilabdázók kapcsán, szerintük a gyengébb ellenfelet kapták az elődöntőbe jutásért. Mostani cikkünkben nem a várakozásokkal vagy szakmai elemzéssel foglalkozunk, hanem azzal, hogy kiknek dobban meg jobban a szíve a helyszínen vagy a tv-képernyők előtt a magyar hölgyektől.

A magyar kézilabdázók nagy siker kapujában állnak

Fotó: Szigetváry Zsolt

A magyar kézilabdázók párjai izgulnak a csapatért

A Borsonline gyűjtötte egy csokorba, illetve cikkbe a magyar hölgyek párjait. A Ferencváros egyik legjobbja, Simon Petra továbbra is remekel a tornán, már 28 gólnál jár, és kulcsszereplője a magyar válogatott menetelésének. Az ő jó szerepléséért is szorít a párja, Biben Barnabás, aki a Szeged-Csanád Grosics Akadémia futballistája.

A magyar válogatott védője, Papp Niki még 2021-ben mondott igent a labdarúgó párjának, Papp Bencének, és azóta már a házasságkötésen is túl vannak.

