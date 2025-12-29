Michael van Gerwen már a darts-vb előtt is többször elmondta, hogy élete legnehezebb éve volt a 2025-ös esztendő, hiszen 11 év után vált el feleségétől, akitől két gyermeke is született. A holland játékost megviselte a válás, Daphne Govers azonban úgy tűnik, végleg túltette magát rajta. Hollandiában korábban is cikkeztek arról, hogy a csinos nő gyermeket vár új partnerétől, a hírt pedig már maga Govers is megerősítette. Van Gerwen exneje eddig nem igazán nyilatkozott, mióta szétmentek, azonban nemrég megtörte a csendet és a háromszoros dartsvilágbajnokkal kapcsolatban is megszólalt.

Michael van Gerwen exneje, Daphne Govers máris gyermeket vár egy másik férfitól

Fotó: walesonline.co.uk/

A hírek szerint Govers már januárban életet ad gyermekének, akinek új párja, egy Robert nevű férfi az apja. A nőt meglepte a terhesség, mert elmondása szerint ez természetes úton nem történhetett volna meg vele, de most rettentően boldog.

„Teljesen a feje tetejére állt körülöttem a világ. Hogyan fogom ezt kezelni? De végül minden jól alakult. Ez több mint üdvözítő” – mondta Govers, aki arról nem szívesen beszélt, hogy Van Gerwen miként érezheti magát, miután tudomást szerzett a terhességről.

Természetesen hibáztam. Ezt mindenki tudja. Már nem kell titkolóznunk, viszont a részleteket inkább megtartanám magamnak. Nem szívesen beszélnék arról, hogyan érzi magát (Van Gerwen). Nem hiszem, hogy nagyon boldog lenne,

de tényleg nem tudom, mi zajlik most benne” – mondta exneje a holland dartsosról, akinek minden bizonnyal fájhat, hogy néhány hónappal a válás után Govers máris gyermeket vár egy másik férfitól.