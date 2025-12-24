Mikayla Demaiter korábban a kanadai Bluewater Hawks női jégkorongcsapat kapusaként vált ismertté, manapság már inkább modellkedésből él, valamint inflenszerként készít tartalmakat.
Mikayla Demaiter karácsonyi ajándéka letaglózta a rajongókat
Az Instagramon 3,1 milliós követőtáborral rendelkező 25 éves szőke bombázó nem aprózta el a meglepetést. A közösségi oldalán közzétett egy fotósorozatot, amelyen lenge öltözékben, a lényeget kiemelve pózol, a háttérben pedig a karácsonyi hangulatot tükröző havas táj látható.
Hiszitek vagy sem, a legnagyobb kincsem valójában a szívem, de a külsőmnek is megvan a maga érdeme. Komolyan, nagyon szép karácsonyt kívánok nektek! Tudom, hogy ez az időszak rendkívül érzelmes.
Bármilyen érzelmet is éltek át most, új kezdeteket, csendes befejezéseket, kérlek, tudjátok, hogy a szeretetem veletek van. Mélységesen hálás vagyok azért, ahogyan ebben az évben is támogattatok. A támogatásotok létfontosságú volt számomra, és ezt a melegséget hatalmas hálával viszem tovább az új évbe” – üzent követőinek a szőke szépség.
A rajongókat természetesen lenyűgözték a látottak, a hozzászolásokban nem győzték kifejezni hálájukat és örömöket a különleges ajándékért.
„Annyira gyönyörű vagy, Mikayla! Minden határon túlmenően” – áradozott az egyik lelkes hódolója.
Tökéletesség, mennyország a földön”
– írta egy másik kommentelő. Míg egy harmadik hozzászóló így reagált: „Megint egy lenyűgöző fotósorozat Mikaylától. Bravó. Remélem, nagy karácsonyi jutalmat adsz annak, aki elkészítette ezeket a fotókat!”
A korábbi hokikapus rendszeresen oszt meg tartalmakat profi fotózásokról, tengerparti nyaralásokról és vörös szőnyeges eseményekről. A kanadai szépség bejegyzései általában pillanatok alatt elérik a több tízezer, vagy akár több százezer kedvelést, karácsonyi sorozatával is osztatlan sikert aratott.