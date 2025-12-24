Mikayla Demaiter korábban a kanadai Bluewater Hawks női jégkorongcsapat kapusaként vált ismertté, manapság már inkább modellkedésből él, valamint inflenszerként készít tartalmakat.

A kebelcsoda hokis, Mikayla Demaiter karácsonykor sem hagyta cserben a rajongóit

Fotó: Mikayla Demaiter/Instagram

Mikayla Demaiter karácsonyi ajándéka letaglózta a rajongókat

Az Instagramon 3,1 milliós követőtáborral rendelkező 25 éves szőke bombázó nem aprózta el a meglepetést. A közösségi oldalán közzétett egy fotósorozatot, amelyen lenge öltözékben, a lényeget kiemelve pózol, a háttérben pedig a karácsonyi hangulatot tükröző havas táj látható.

Hiszitek vagy sem, a legnagyobb kincsem valójában a szívem, de a külsőmnek is megvan a maga érdeme. Komolyan, nagyon szép karácsonyt kívánok nektek! Tudom, hogy ez az időszak rendkívül érzelmes.

Bármilyen érzelmet is éltek át most, új kezdeteket, csendes befejezéseket, kérlek, tudjátok, hogy a szeretetem veletek van. Mélységesen hálás vagyok azért, ahogyan ebben az évben is támogattatok. A támogatásotok létfontosságú volt számomra, és ezt a melegséget hatalmas hálával viszem tovább az új évbe” – üzent követőinek a szőke szépség.

Mikayla Demaiter karácsonyi üdvözletétől a jég is megolvad

Fotó: instagram.com/mikaylademaiter/

A rajongókat természetesen lenyűgözték a látottak, a hozzászolásokban nem győzték kifejezni hálájukat és örömöket a különleges ajándékért.

„Annyira gyönyörű vagy, Mikayla! Minden határon túlmenően” – áradozott az egyik lelkes hódolója.

Tökéletesség, mennyország a földön”

– írta egy másik kommentelő. Míg egy harmadik hozzászóló így reagált: „Megint egy lenyűgöző fotósorozat Mikaylától. Bravó. Remélem, nagy karácsonyi jutalmat adsz annak, aki elkészítette ezeket a fotókat!”

A korábbi hokikapus rendszeresen oszt meg tartalmakat profi fotózásokról, tengerparti nyaralásokról és vörös szőnyeges eseményekről. A kanadai szépség bejegyzései általában pillanatok alatt elérik a több tízezer, vagy akár több százezer kedvelést, karácsonyi sorozatával is osztatlan sikert aratott.