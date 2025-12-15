Live
Bár közel két évtizede visszavonult a WWE-legendája, Torrie Wilson, a mai napig milliók rajonganak érte. Az egykori pankrátorhölgy néhány hete jelentette be, hogy 50 évesen anyuka lett.

Torrie Wilson fitneszmodellkén kezdte a karrierjét, majd a 2000-es évek elején profi pankrátorként tett szert hatalmas népszerűségre, hiszen 2001 és 2008 közt az egyik legkedveltebb karaktere volt a világ legnagyobb pankrátorszervezetének, a WWE-nek. Wilson először a WCW-ben tűnt fel, majd később a WWE-ben lett meghatározó szereplő a „Divák korszakában”. Korábban többször is szerepelt a Playboy magazinban, ami ugyancsak növelte a hírnevét.

Elképesztő formában van a korábbi pankrátor, Torrie Wilson
Elképesztő formában van a korábbi pankrátor, Torrie Wilson
Fotó: JASON KEMPIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

50 évesen lett először anya a korábbi pankrátornő

A Pankrátor Hírességek Csarnokába 2019-ben bekerült Wilson novemberben tudatta több mint egy milliós követőtáborával, hogy megszületett első gyermeke, akit egy béranya hozott világra.

Nem voltam biztos, hogy az anyaság benne lesz még a pakliban. Ahogy most ezeket a sorokat írom, tele vagyok érzelmekkel és hálával. Úgy érzem magam, mint amikor sikerül becsúszni a metróba, még mielőtt az ajtók záródtak volna

– írta Wilson.

A visszavonulása óta 17 év telt el, ám azt nem lehet mondani, hogy az amerikai szépség elhagyta volna magát. Nyáron töltötte be az 50. születésnapját, de az idő múlása cseppet sem látszik rajta. Ez persze annak is köszönhető, hogy Wilson az egészséges életmód és a fitnesz elkötelezett nagyköveteként éli napjait. 

