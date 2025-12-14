Live
Angel Reese-t, az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) szereplő Chicago Sky játékosa minden bizonnyal egy párt alkot az Orlando Magic sztárkosarasával, Wendell Carterrel. A párductestű Angel Reese a minap kilátogatott az Orlando Magic meccsére, a találkozó után pedig félreérthetetlen posztot tett közzé a közösségi oldalán.

Angel Reese, a Chicago Sky párductestű játékosa három fotóból álló sorozatot posztolt az Instagram-oldalán, amelyeken az Orlando Magic otthonában, a Kia Center parkettjén pózol.

A párductestű Angel Reese elcsábította az Orlando Magic sztárkosarasát
A párductestű Angel Reese elcsábította az Orlando Magic sztárkosarasát
Fotó: angelreese5@instagram

Az első két kép egyértelműen a 191 centis szépség divatos oldalát mutatja, azonban az utolsó fotó már határozottan azt sugallja, hogy ő és a Magicben kosarazó Wendell Carter egy párt alkotnak.

​A párductestű kosaras elvarázsolta a Magic sztárjátékosát

A kép hátulról mutatja Reese-t a „My Man” (Az emberem) feliratú mezben, miközben egy férfi keze a dereka köré fonódik. A férfi öltözéke és órája alapján úgy tűnik, hogy Wendell Carter az. 

A tengerentúli sportsajtójában hónapok óta találgatnak arról, hogy Angel Reese és Wendell Carter vajon egy párt alkotnak-e, azonban ez a közösségi médiában megjelent poszt most úgy tűnik, megerősítette a korábbi találgatásokat. 

Érdekesség, hogy ez az első alkalom, hogy Reese nyilvánosan felvállal valakit azóta, hogy ő és korábbi barátja, az egykori egyetemi kosaras Cam'Ron Fletcher szakítottak.

Galéria: Angel Reese, a párductestű kosárkirálynő
A szépséges Angel Reese felvállalta szerelmét Wendell Carterrel
