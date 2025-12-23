Az ötszörös aranylabdás klasszis, Cristiano Ronaldo nem aprózta el az idei karácsonyi ajándékot, biztosra ment, hogy lenyűgözze menyasszonyát, Georgina Rodríguezt. Ronaldo ugyanis két luxusvillát vett egy magánszigeten.

Cristiano Ronaldo elképesztő ajándékkal lepte meg menyasszonyát, Georgina Rodríguezt

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Cristiano Ronaldo és menyasszonya, Georgina Rodríguez a tervek szerint jövő nyáron, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság után házasodnak össze a portugál ikonnak oly fontos Madeirán. A nászútjukat viszont jó eséllyel egy másik szigeten tölthetik, ugyanis a 40 éves klasszis nem akárhol vásárolt luxusingatlant, ráadásul rögtön kettőt is.

Ronaldo magán szigeten vett „szerelmi fészket”

Az új rezidenciák egy privát szigeten, a Vörös-tenger partjától nagyjából 25 kilométerre találhatóak Nujuma szigetén – ráadásul jelenlegi lakhelyüktől sincs messze, ugyanis Szaúd-Arábia fővárosától, Rijádtól mintegy 26 kilométerre fekszik. A Daily Mail beszámolója szerint szigetre mindössze 19 villát terveznek, ezzel garantálva az ott lakók nyugalmát, a közelben pedig golfpálya és éttermek is találhatók, ráadásul csak hajóval vagy hidroplánnal lehet eljutni a helyre.

From guest to homeowner, football icon Cristiano Ronaldo has chosen Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, as his home at @VisitRedSea.



Part of the #RedSeaResidences collection, Nujuma is among the world’s most private island settings, defined by design excellence and a regenerative… pic.twitter.com/Kqn0KnHUuH — Red Sea Global (@RedSeaGlobal) December 22, 2025

Az egyik villa háromszobás, ahol az egész család együtt töltheti az idejét, a másik valamivel kisebb, ott csak két szoba található.

Az ingatlanokat a híres brit építész, Lord Norman Foster tervezte – a becsült értéke egyenként 4 millió euró, vagyis 1,5 milliárd forint. A Bloomberg információi szerint a portugál szupersztár vagyona körülbelül 1,4 milliárd dollár, amivel ő lett az első milliárdos futballista.

„A Vörös-tenger egy igazán rendkívüli hely. Georginával már első látogatásra úgy éreztük, hogy kötődünk a szigethez és annak természeti szépségéhez. Ez egy olyan hely, ahol zavartanul jól tudjuk magunkat érezni a családdal” – idézi Ronaldót a szaúdi Gazette.