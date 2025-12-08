A 47 éves Stephen Jackson pályafutása során nyolc NBA-csapatban fordult meg. De talán még a San Antonio Spursszel nyert bajnoki cím sem hagyott benne olyan mély nyomokat, mint a pályája elején Venezuelában töltött egy év. Amikor ugyanis 1997-bene a draft 2. körében, a 42. helyen kiválasztotta őt a Phoenix Suns, Arizona helyett inkább Dél-Amerikai felé vette az irányt, és egy éven át a venezuelai Marinos de Oriente csapatában pattogtatott.

Stephen Jackson 2010-ben, a Charlotte Bobcats játékosaként

Fotó: STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Természetesen a liga egyik legjobbja volt, de nem erre emlékszik vissza a legszívesebben.

Stephen Jackson és a nők

A 203 centis amerikai kosarasnak nagyon gyorsan feltűnt, hogy Venezuela telis teli van gyönyörű nőkkel, és. ha már így alakult, akkor meg sem próbált nekik ellenállni. Annak ellenére sem, hogy már ekkor, 21 évesen nős volt.

„A legjobb hely a világon, a leggyönyörűbb nőkkel, akiket éltemben láttam. 35 ezer dollárt kerestem (ez ma kb. 11,5 millió forint – a szerk.), és gyakorlatilag az összes pénzt nőkre költöttem. De muszáj volt valamennyit haza is vinnem, úgyhogy végül 2000 (kb. 656 ezer forint) dollárral mentem haza” – vallotta be egy podcastben.

Jacksonnak öt nőtől öt elismert gyereke van, akik után még ma is havonta 18 500 dollár (kb. 6 millió forint) tartásdíjat fizet. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan gyerekei Venezuelában, akikről nem is tud, így válaszolt.

„Talán. Jó esély van rá.”

Jackson, aki 2015 óta van együtt Tamarával, aki 2021 óta a felesége, azt mondja, hogy nem bánt meg semmit, de azért a külföldre igazoló fiatal sportolóknak mégis azt tanácsolja, hogy legyenek megfontoltabbak, mint ő volt anno, mert a sok gyerek sok felelősséggel is jár.