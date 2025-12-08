Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezt hívják aranyéletnek. Az NBA-bajnok amerikai sztárkosaras, Stephen Jackson egy podcastben mesélt fiatal kora egyik meghatározó eseményéről, mégpedig arról, amikor Venezuelában légióskodott. Ahol szinte minden pénzét gyönyörű nőkre költötte, és akiktől fogalma sincs, hogy hány gyereke születhetett.

A 47 éves Stephen Jackson pályafutása során nyolc NBA-csapatban fordult meg. De talán még a San Antonio Spursszel nyert bajnoki cím sem hagyott benne olyan mély nyomokat, mint a pályája elején Venezuelában töltött egy év. Amikor ugyanis 1997-bene a draft 2. körében, a 42. helyen kiválasztotta őt a Phoenix Suns, Arizona helyett inkább Dél-Amerikai felé vette az irányt, és egy éven át a venezuelai Marinos de Oriente csapatában pattogtatott.

CHARLOTTE, NC - JANUARY 15: Stephen Jackson #1 of the Charlotte Bobcats brings the ball down the floor against the San Antonio Spurs during their game at Time Warner Cable Arena on January 15, 2010 in Charlotte, North Carolina. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Streeter Lecka/Getty Images/AFP (Photo by STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Stephen Jackson 2010-ben, a Charlotte Bobcats játékosaként
Fotó: STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Természetesen a liga egyik legjobbja volt, de nem erre emlékszik vissza a legszívesebben.

Stephen Jackson és a nők

A 203 centis amerikai kosarasnak nagyon gyorsan feltűnt, hogy Venezuela telis teli van gyönyörű nőkkel, és. ha már így alakult, akkor meg sem próbált nekik ellenállni. Annak ellenére sem, hogy már ekkor, 21 évesen nős volt.

„A legjobb hely a világon, a leggyönyörűbb nőkkel, akiket éltemben láttam. 35 ezer dollárt kerestem (ez ma kb. 11,5 millió forint – a szerk.), és gyakorlatilag az összes pénzt nőkre költöttem. De muszáj volt valamennyit haza is vinnem, úgyhogy végül 2000 (kb. 656 ezer forint) dollárral mentem haza” – vallotta be egy podcastben.

Jacksonnak öt nőtől öt elismert gyereke van, akik után még ma is havonta 18 500 dollár (kb. 6 millió forint) tartásdíjat fizet. Arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan gyerekei Venezuelában, akikről nem is tud, így válaszolt.

„Talán. Jó esély van rá.”

Jackson, aki 2015 óta van együtt Tamarával, aki 2021 óta a felesége, azt mondja, hogy nem bánt meg semmit, de azért a külföldre igazoló fiatal sportolóknak mégis azt tanácsolja, hogy legyenek megfontoltabbak, mint ő volt anno, mert a sok gyerek sok felelősséggel is jár.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!