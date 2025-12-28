Stollár Fanny nemrég tudatta a rajongóival, hogy párja megkérte a kezét, és ő boldogan igent mondott.

Stollár Fanny hihetetlenül szexi

Fotó: Instagram/fannystollar

Stollár Fanny szívesen nyaralna most is

Sokan csalódottan vették tudomásul, hogy „elkelt" az egyik legszebb magyar sportolónő, aki gyorsan meg is lepte a követőit pár igazán dögös fotóval.

Tegyünk úgy, mintha még nyaralnánk

– írta a fotók mellé.

A párosban világranglista 27. Stollár Fanny kiváló évet zárt. A teniszezőnő úgy érzi, túlteljesítette az idei évre kitűzött célokat, és szinte biztosra vehető az indulása is a január 18-án kezdődő Australian Openen.

„Az év elején az volt a cél, hogy kerüljek a top 50-be párosban, ez már májusban sikerült" – nyilatkozta az M4 Sportnak. „Aztán később 25. is voltam, és Kínába is úgy utaztam most ősszel, hogy jó lenne a top 50-ben maradni,

ez a pekingi döntővel és a vuhani elődöntővel megvalósult. A pekingi finálé nagyon nehéz volt, mivel sok hosszú meccsünk volt előtte a japán Kato Mijurával, és akkor ott előjött a fáradtság” – mondta a budapesti teniszező, aki a partnereivel kapcsolatban elmondta, idén több mint tíz párja volt, mivel nehéz állandó társat találni, akivel játékstílusban és személyiségben is egyeznek.