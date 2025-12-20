A párosban világranglista 27. Stollár Fanny kiváló évet zárt, a gyönyörű magyar teniszezőnő nemrég Balin pihente ki a fáradalmakat, most pedig boldogan kürtölte világgá, hogy eljegyezték.

Stollár Fannyék októberben óriási csatában kaptak ki a pekingi tenisztorna döntőjében

Fotó: PEDRO PARDO / AFP

„Igent mondtam” – írta Stollár Fanny az Instagram-oldalán megosztott videós fotómontázshoz, amelyen a lánykérésről készül képek láthatók. A bejegyzést gyorsan elárasztották a jókívánságok, több ezren gratuláltak a 27 éves játékosnak és párjának, az egykori teniszezőből lett brókernek, Kotormán Ákosnak, aki 2012-ben Valkusz Mátéval nyert korosztályos Európa-bajnokságot párosban.

Stollár Fanny minden célját elérte idén

A teniszezőnő úgy érzi, túlteljesítette az idei évre kitűzött célokat, és szinte biztosra vehető az indulása is a január 18-án kezdődő Australian Openen.

Az év elején az volt a cél, hogy kerüljek a top 50-be párosban, ez már májusban sikerült

– nyilatkozta az M4 Sportnak. „Aztán később 25. is voltam, és Kínába is úgy utaztam most ősszel, hogy jó lenne a top 50-ben maradni, ez a pekingi döntővel és a vuhani elődöntővel megvalósult. A pekingi finálé nagyon nehéz volt, mivel sok hosszú meccsünk volt előtte a japán Kato Mijurával, és akkor ott előjött a fáradtság” – mondta a budapesti teniszező, aki a partnereivel kapcsolatban elmondta, idén több mint tíz párja volt, mivel nehéz állandó társat találni, akivel játékstílusban és személyiségben is egyeznek.