Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A felnőtt magyar bajnok, junior párosban wimbledoni bajnok teniszező hatalmas örömhírt jelentett be. Stollár Fanny az Instagram-oldalán tudatta a rajongóival, hogy párja megkérte a kezét, és ő boldogan igent mondott.

A párosban világranglista 27. Stollár Fanny kiváló évet zárt, a gyönyörű magyar teniszezőnő nemrég Balin pihente ki a fáradalmakat, most pedig boldogan kürtölte világgá, hogy eljegyezték.

Stollár Fannyék októberben óriási csatában kaptak ki a pekingi tenisztorna döntőjében
Stollár Fannyék októberben óriási csatában kaptak ki a pekingi tenisztorna döntőjében
Fotó: PEDRO PARDO / AFP

„Igent mondtam” – írta Stollár Fanny az Instagram-oldalán megosztott videós fotómontázshoz, amelyen a lánykérésről készül képek láthatók. A bejegyzést gyorsan elárasztották a jókívánságok, több ezren gratuláltak a 27 éves játékosnak és párjának, az egykori teniszezőből lett brókernek, Kotormán Ákosnak, aki 2012-ben Valkusz Mátéval nyert korosztályos Európa-bajnokságot párosban.

Stollár Fanny minden célját elérte idén

A teniszezőnő úgy érzi, túlteljesítette az idei évre kitűzött célokat, és szinte biztosra vehető az indulása is a január 18-án kezdődő Australian Openen.

Az év elején az volt a cél, hogy kerüljek a top 50-be párosban, ez már májusban sikerült

 – nyilatkozta az M4 Sportnak. „Aztán később 25. is voltam, és Kínába is úgy utaztam most ősszel, hogy jó lenne a top 50-ben maradni, ez a pekingi döntővel és a vuhani elődöntővel megvalósult. A pekingi finálé nagyon nehéz volt, mivel sok hosszú meccsünk volt előtte a japán Kato Mijurával, és akkor ott előjött a fáradtság” – mondta a budapesti teniszező, aki a partnereivel kapcsolatban elmondta, idén több mint tíz párja volt, mivel nehéz állandó társat találni, akivel játékstílusban és személyiségben is egyeznek.

Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo, Henry Kettner
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo, Henry Kettner
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Henry Kettner
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04.
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo, Henry Kettner
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo, Henry Kettner
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04.
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Henry Kettner
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Henry Kettner
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04.
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04.
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04.
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04.
Limit werk, Stollár Fanny, 2021.10.04., Kempf Zozo, Henry Kettner
Galéria: A gyönyörű Stollár Fanny és a Limit műsorvezetőinek csatája - képek
1/17
A gyönyörű Stollár Fanny és a Limit műsorvezetőinek csatája - képek
  • Kapcsolódó cikkek:
„Azt akarják, hogy meghaljon valaki a pályán?” – már zuhanyozhatnak is a játékosok meccs közben
Az ATP rendkívül fontos változást jelentett be, ez minden profi teniszezőt érint
Pornózásba kezdett a mellnagyobbításon átesett teniszezőnő
Rettegnek a férfiak a vadítóan szexi, fenékcsapkodó teniszezőnőtől
Átlátszó felsőben mutogatta gigantikus melleit a bombázó teniszezőnő – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!