Úgy tűnik, hogy Hollywood és a futballvilág újabb váratlan szerelmi szállal fonódik össze. A nemzetközi sajtó ugyanis arról pletykál, hogy Sydney Sweeney, az Eufória és A Fehér Lótusz sztárja romantikus kapcsolatba került a korábbi Premier League-játékossal, Christian Pulisickel.

A 28 éves amerikai színésznő, Sydney Sweeney az elmúlt hónapokban egyre több figyelmet kapott nemcsak filmes karrierje, hanem sport iránti érdeklődése miatt is.

A szexi amerikai színésznő, Sydney Sweeney
Fotó: Sydney Sweeney/Instagram

Sydney Sweeney és Christian Pulisic egy párt alkot?

Legutóbbi filmje, a Christy – amely az ökölvívó legenda, Christy Martin életét dolgozza fel – forgatása közben Sweeney elárulta, hogy megfordult a fejében: talán maga is kipróbálná a bokszot. Egy interjúban így nyilatkozott: 

Volt egy pillanat a forgatáson, amikor elgondolkodtam, hogy mi lenne, ha mindent hátrahagynék, és tényleg ringbe szállnék. Imádtam a kihívást. 

A színésznő hozzátette, hogy akár egy jótékonysági meccsen is szívesen szerepelne – de hogy ki lenne az ellenfele, azt egyelőre titokban tartja.

Eközben az olasz Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Sweeney és az AC Milan támadója, Christian Pulisic között valami alakulhat. Bár egyik fél sem erősítette meg a kapcsolatot, a rajongók és a sajtó máris találgatásokba kezdtek. A pár mindeddig sikeresen óvta magánéletét a nyilvánosság elől.

Pulisic, aki korábban a Chelsea színeiben 145 mérkőzésen 26 gólt szerzett, 2023 nyarán igazolt Milánóba 22 millió euróért. Azóta újra formába lendült: 114 tétmérkőzésen 41 gólt szerzett az olasz klubban. A válogatottban is kiemelkedő teljesítményt nyújt, eddig 82 alkalommal húzta magára az Egyesült Államok mezét, és 32 gólt jegyzett.

Hogy a színésznő és a futballsztár között valóban szerelem bontakozik-e, azt még nem tudni — ám Hollywoodban és Milánóban is sokan figyelik, vajon valóban megszületik-e az év egyik legváratlanabb sztárpárja.

Íme, Sydney Sweeney legszexibb fotói:

Galéria: A hihetetlenül szexi hollywoodi színésznő, Sydney Sweeney
@dailymailsport Christian Pulisic and actress Sydney Sweeney have been dating for several weeks, according to Gazzetta dello Sport 😮👀 #pulisic #sydneysweeney #news #soccer #football ♬ original sound - Daily Mail Sport

 

