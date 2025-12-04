A gyönyörű Székely Zója – aki idén szakított a jelenleg az Eintracht Frankfurttól kölcsönben a Ferencvárosnál játszó focistával, Lisztes Krisztiánnal – rendre meglepi a rajongóit.

Fotó: Székely Zója/Instagram

A 22 éves magyar sportolónő nyolcéves korában kezdett tornázni, előtte versenyszerűen táncolt,

így nem meglepő, ha a rajongói is csodájára járnak a tökéletes formáinak.

Az olimpikonunk pedig szívesen meg is mutatja magát, sok bikinis fotót is megoszt a követőivel.

– csak pár komment a klasszis tornász képei alatt. Ezek is jól mutatják, mennyire rajonganak érte.