Nehéz szavakat találni. Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar tornásznő, Székely Zója bikinis fotókkal robbantotta fel az internet. Az eredményeit és a posztjait elnézve egyáltalán nem meglepő, hogy több mint 45 ezren követik az Instagramon.

A gyönyörű Székely Zója – aki idén szakított a jelenleg az Eintracht Frankfurttól kölcsönben a Ferencvárosnál játszó focistával, Lisztes Krisztiánnal – rendre meglepi a rajongóit.

Székely Zója hihetetlenül gyönyörű
Székely Zója hihetetlenül gyönyörű 
Fotó: Székely Zója/Instagram

Hihetetlenül dögös Székely Zója

A 22 éves magyar sportolónő nyolcéves korában kezdett tornázni, előtte versenyszerűen táncolt, 

így nem meglepő, ha a rajongói is csodájára járnak a tökéletes formáinak.

Az olimpikonunk pedig szívesen meg is mutatja magát, sok bikinis fotót is megoszt a követőivel.

Szépséged minden nap nő; Gyönyörű vagy; Szeretlek; Elbűvölően gyönyörű 

– csak pár komment a klasszis tornász képei alatt. Ezek is jól mutatják, mennyire rajonganak érte.

 

