Nehéz szavakat találni. Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar tornásznő, Székely Zója bikinis fotókkal robbantotta fel az internet. Az eredményeit és a posztjait elnézve egyáltalán nem meglepő, hogy több mint 45 ezren követik az Instagramon.
A gyönyörű Székely Zója – aki idén szakított a jelenleg az Eintracht Frankfurttól kölcsönben a Ferencvárosnál játszó focistával, Lisztes Krisztiánnal – rendre meglepi a rajongóit.
Hihetetlenül dögös Székely Zója
A 22 éves magyar sportolónő nyolcéves korában kezdett tornázni, előtte versenyszerűen táncolt,
így nem meglepő, ha a rajongói is csodájára járnak a tökéletes formáinak.
Az olimpikonunk pedig szívesen meg is mutatja magát, sok bikinis fotót is megoszt a követőivel.
Szépséged minden nap nő; Gyönyörű vagy; Szeretlek; Elbűvölően gyönyörű
– csak pár komment a klasszis tornász képei alatt. Ezek is jól mutatják, mennyire rajonganak érte.
