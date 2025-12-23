A szexi Nikki Bella reagált a szenzációs randi pletykákra – „Olyan régen nem csókolóztam, hogy már nem is biztos, menne-e”.

A szuperszexi WWE-sztár, Nikki Bella

Fotó: Nikki Bella/Instagram

A szexi Nikki Bellának régóta nem volt intim kapcsolata

A találgatások akkor indultak el,

amikor Bellát a hétvégén a Philadelphia Eagles és a Las Vegas Raiders mérkőzésén látták a lelátón, majd megosztott egy videót Instagramján a stadionból.

A rajongók pedig kiszúrták, hogy a gyönyörű birkózónő a meccs után DeJean öltözőjében is megfordult, közvetlenül a játékos szekrénye mellett.

A szóbeszédre a The Nikki & Brie Show című rádióműsor legújabb epizódjában reagált, ahol nővérével, Brie Garciával beszélgetett a pletykákról. Bella nevetve igyekezett eloszlatni a románcról szóló híreket:

Őrület, de tényleg nem érintett meg senki már nagyon régóta. Sokan hívnak mindenféle jelzővel, miközben még csak nem is csókolóztam évek óta. Tegnap este azon kaptam magam, hogy azon gondolkodom, vajon tudok-e még egyáltalán csókolózni. Lehet, hogy a párnámon kell gyakorolnom, biztos, ami biztos.”

A találgatásokat tovább szította, hogy DeJeant korábban látták a WWE egyik philadelphiai gáláján is, ahol

szemtanúk szerint a nézőtér első sorából követte az eseményeket. Egy másik pankrátor, Grayson Waller pedig egy podcastben azt mondta: „Egyértelmű, hogy csak Bellát akarta látni.”

A rajongók még mélyebbre ástak, és előkerestek egy nyári fotót, amelyen Bella és DeJean együtt látható az Eagles egyik edzőtáborában.

Nikki Bella szerelmi életét régóta nagy figyelem övezi. Hat évig alkotott egy párt a WWE másik ikonikus sztárjával, John Cenával, kapcsolatuk pedig a Total Bellas című valóságshow-ban is középpontba került, mielőtt 2018-ban szakítottak.

Később a Dancing With The Stars profi táncosával, Artem Chigvintsekkel házasodott össze 2022-ben, fiuk, Matteo születése után azonban 2024 szeptemberében beadta a válókeresetet.

Bella 2021-ben bekerült a WWE Hírességek Csarnokába, azóta üzletasszonyként és médiaszemélyként is aktív, podcastját pedig világszerte több százezren követik.

Eközben Cooper DeJean karrierje meredeken ível felfelé: a fiatal védő az Iowa Egyetemről érkezett a profi ligába, 2024-ben a Philadelphia Eagles draftolta, ahol gyorsan kulcsszereplővé vált, és idén Super Bowl-győzelmet ünnepelhetett csapatával.