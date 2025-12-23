Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszó, Burián Katalin ismét kitett magáért. A szexi magyar olimpikon ugyanis újabb vadító fotókat osztott meg a rajongóival az Instagram-oldalán, visszaidézve a nyarat így karácsony előtt.
A 30 éves szexi úszónő, sok szép eredményt ért el a pályafutása során.
Hihetetlenül szexi Burián Katalin
Burián Katalin többek között 2018-ban Glasgow-ban és 2021-ben Budapesten is Európa-bajnoki bronzérmes lett 200 méter hátúszásban.
A magyar olimpikon – aki a miómával is megküzdött pár éve – nemcsak a medencében, de azon kívül is nagyon aktív. Az Instagram-oldalára rendszeresen tölt fel dögös fotókat, a több mint 12 ezer követője nagy örömére.
A legutóbbi posztjában bikinis fotókat osztott meg a szardíniai nyaralásból. Ezek a emlékek pedig olyan forróak, hogy pedig a jeget is felolvasztják.
Szellemileg itt vagyok
– írta a bejegyzés mellé az úszónő.
A rajongók imádják a posztot, dicsérő kommentek mellett több százan kedvelték a fotókat.
