Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar úszó, Burián Katalin ismét kitett magáért. A szexi magyar olimpikon ugyanis újabb vadító fotókat osztott meg a rajongóival az Instagram-oldalán, visszaidézve a nyarat így karácsony előtt.

A 30 éves szexi úszónő, sok szép eredményt ért el a pályafutása során.

Hihetetlenül szexi a magyar úszónő, Burián Katalin
Fotó: kateyburian/Instagram

Hihetetlenül szexi Burián Katalin

Burián Katalin többek között 2018-ban Glasgow-ban és 2021-ben Budapesten is Európa-bajnoki bronzérmes lett 200 méter hátúszásban.

A magyar olimpikon – aki a miómával is megküzdött pár éve – nemcsak a medencében, de azon kívül is nagyon aktív. Az Instagram-oldalára rendszeresen tölt fel dögös fotókat, a több mint 12 ezer követője nagy örömére.

A legutóbbi posztjában bikinis fotókat osztott meg a szardíniai nyaralásból. Ezek a emlékek pedig olyan forróak, hogy pedig a jeget is felolvasztják.

Szellemileg itt vagyok

 – írta a bejegyzés mellé az úszónő.

A rajongók imádják a posztot,  dicsérő kommentek mellett több százan kedvelték a fotókat.

