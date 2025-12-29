A múlt hét folyamán olyan hírek láttak napvilágot, miszerint Hollywood egyik legfelkapottabb színésznője, Sydney Sweeney és az AC Milan támadója, Christian Pulisic között alakul valami. Bár asztárfocista és Sweeney is sikeresen óvta magánéletét eddig a nyilvánosság elől, az olasz Gazzetta dello Sport szerint az elmúlt hónapokban többször is randevúztak egymással, sőt a múlt hónapban paparazzo képek is készültek, amint csókolóznak a New York-i Central Parkban.

Az amerikai sztárfocista, Christian Pulisic tagadja, hogy Sydney Sweeney -vel randizik

Fotó: DAVIDE CASENTINI / NurPhoto

Bár egyik fél sem erősítette meg a kapcsolatot, a rajongók és a sajtó máris találgatásokba kezdtek. Az Eufória és A Fehér Lótusz 28 éves sztárja az év elején szakított vőlegényével, a nála 14 évvel idősebb Jonathan Davino producerrel, Pulisic pedig korábban Alexa Melton golfozóval járt.

Reagált a sztárfocista a Sydney Sweeney -vel kapcsolatos pletykákra

Az amerikai válogatott támadó már 50 gólban vállalt közvetlen szerepet (31 gól, 19 gólpassz), miután vasárnap betalált a Verona ellen. Csupán az Inter világbajnok támadója, Lautaro Martinez büszkélkedhet ennél jobb mutatóval azóta, hogy a Dortmund és a Chelsea korábbi sztárja 2023 nyarán Olaszországba igazolt. Pulisic a meccs után a hivatalos Instagram-oldalán egy sztoriban kommentálta a magánéletével kapcsolatos pletykákat, amiket egyenesen álhírnek nevezett.

Kérlek titeket, hogy hagyjátok abba a magánéletemről szóló kitalált történetek terjesztését. Felelősségre kell vonni a forrásokat, mert ezek hatással lehetnek az emberek életére

– írta az amerikai válogatott futballista, aki egy másik bejegyzésben ezt írta a Sydney Sweeney-vel kapcsolatos románcukról: „Álhír srácok, hagyjuk már a buta pletykákat”.

🚨Pulisic’s instagram story addressing the Sydney Sweeney rumors pic.twitter.com/ZEBNJXS00y — USMNT News (@USMNTNews2) December 28, 2025