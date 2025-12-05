Bár egyéniben egy tussal lemaradt Szűcs Luca a szezon első világkupáján Algírban a nyolcaddöntőről, a magyar csapat ezüstéremig menetelt az ő vezérletével is, így jól indult az idény számára.

Párizsba költözött Szűcs Luca

A hazai válogatóversenyeken láthattuk itthon őt ősszel, de ideje nagy részét Párizsban tölti, ahol párja is él, így többnyire ott készül a versenyekre.

A stáb az elejétől kezdve nagyon pozitívan állt hozzám, de a keretedzők is nagyon kedvesek voltak. Az első edzésen, amin voltam, összehívták a vívókat, és mondták, hogy nagyon megtisztelő számukra és nagyon örülnek annak, hogy itt fogok edzeni.

Persze ezt nem értettem, mert franciául mondták, de az egyik lány fordított nekem. Úgyhogy szerencsére nagyon pozitívak velem” – nyilatkozta a BVSC-nek a kétszeres világbajnokunk a kezdetekről.

Lassan egyébként a francia nyelv elsajátítását is megkezdi, de elsőnek akklimatizálódni szeretett volna, ami szerencsére könnyen ment neki.

Kinti és itthoni kondiedzője folyamatosan egyeztet egymással, így követik Magyarországról is, hogy hol tart a felkészülése. Céljait illetően elárulta, hogy próbál türelmes lenni magával, de szeretne egyéniben is szép eredményeket elérni.

Magabiztos vívást szeretnék mutatni a páston, ez most a legfőbb célom, valamint az, hogy visszakerüljek a legjobb 16-ba a világranglistán a kiemeltek közé, mert sajnos a legutóbbi verseny után kicsúsztam onnan. Ezért mindent szeretnék megtenni.

Konkrét eredményekkel kapcsolatos célokat nem szeretek kitűzni, inkább olyat, ami a vívásommal kapcsolatos. Például, hogy az előkészítéseimet jól tudjam végrehajtani vagy a hosszú támadásaimat be tudjam fejezni. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy ha ilyen célokat tűzök ki, akkor az előre vezetőbb és sokkal jobban tudok a vívásra koncentrálni. Míg, ha eredménnyel kapcsolatos, az sokszor plusz terhet tesz rám.”

A csapatvilágkupák előtt mindig hazautazik, a hétvégén viszont Grand Prix-t rendeznek Orléans-ban, ahol csak egyéni lesz, így a helyszínen csatlakozik majd válogatott társaihoz.