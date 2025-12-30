Dorothea Wierer a téli sportok, és azon belül is a biatlon élő legendája. Az olasz sportoló Magdalena Forsberg után az első nő, aki egymás után kétszer nyerte meg a női világkupa összetett pontversenyét, két egyéni aranyéremmel tarolt a hazai világbajnokságon, és eredményeivel, kisugárzásával egy egész generációt inspirált. 35 évesen az olasz sportoló már eldöntötte, hogy karrierje a 2026-os milánói-cortinai olimpiával véget ér – ez lehet a tökéletes búcsú azon a hófödte tájon, ahol gyerekként megtanult síelni.

A téli sportok egyik királynője, Dorothea Wierer

Fotó: Dorothea Wierer Instagram-oldala

A téli sportok legendája otthon vonulhat vissza

„Nem sok sportolónak adatik meg, hogy karrierjét ilyen tökéletes körben zárja le, pontosan ott, ahol először síléceket vett fel. Ez egyszerre izgalmas és ijesztő, de a célom, hogy a lehető legjobban élvezzem, függetlenül az eredménytől” – mondta Wierer egy nyári interjúban. Ráadásul a mostani nem volt egy átlagos nyár a számára, mert az edzésprogramját különböző, egyéb kötelezettségeihez igazította.

„Úgy érzem, még szükségem van egy kis felkészülésre, de alig várom, hogy elkezdődjön az új szezon” – ismerte el. „Természetesen mindig van egyfajta rejtett félelem attól, hogy mi jön majd utána, mert tudom, hogy ez az utolsó alkalom, és utána vége lesz. De szerintem ez normális, amikor az ember belép az ismeretlenbe. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy sok lehetőségem és számos ajánlatom van, és ez segít megőrizni a nyugalmamat. De végül is egy sportoló soha nem tudja igazán, milyen lesz az élet utána. Azt hiszem, meg kell élnem, hogy megtudjam”.

Wierer, aki mindig azt mondta, hogy 30 éves kora után nem marad a biatlonban, végül 35 évesen is még versenyzett, és „túlélte” a legtöbb riválisát. Ez olyasmi, amiben néhány évvel ezelőtt még nem hitt volna. „Mindig azt mondtam magamnak, hogy 30 éves koromra befejezem – és mégis, itt vagyok. Azt hiszem, az oka az, hogy a karrierem sokkal jobban alakult, mint amit valaha is el mertem volna képzelni. Soha nem tartottam magam erős biatlonistának, így végül sokkal többet nyertem, mint amit lehetségesnek tartottam” – mosolygott.