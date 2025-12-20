Az LSU (Louisiana State University) női tornacsapatának sztárja nem csupán a szőnyegen nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, ahogyan a sportot, a márkaépítést és a szórakoztatást egyetlen, jól működő egésszé gyúrta. A szexi tornásznő már fiatalon az amerikai tornaelit része volt, az utánpótlás-válogatottban is megfordult, technikája pedig mindig is az eleganciát és a stabil kivitelezést helyezte előtérbe. Az LSU-nál betöltött szerepe azonban túlmutat az eredményeken. Bár sérülések időnként hátráltatták, jelenléte mentálisan és érzelmileg is fontos volt a csapat számára, amellyel 2024-ben bajnok lett az összegyetemi megmérettetésen.

A szexi tornásznő, Livvy Dunne

Fotó: Livvy Dunne Instagram-oldala

A szexi tornásznő rendkívül sikeres az online térben

Ami igazán különlegessé teszi Livvy Dunne-t, az a NIL-korszak (Name, Image, Likeness) kihasználása. Több millió követővel rendelkezik TikTokon és Instagramon, együttműködései pedig messze túlmutattak az egyetemi sport hagyományos keretein. Reklámszerződései révén dollármilliós értékű márkává vált, miközben hivatalosan továbbra is egyetemista sportoló volt. Ez sokak szerint irigylésre méltó siker, mások szerint veszélyes precedens – egy azonban biztos: Dunne megkerülhetetlen figura lett a sportgazdaságban.

Livvy Dunne egy igazi jelenség. Nem csupán sportoló, hanem generációs ikon, aki megmutatta, hogy az egyetemi sportolók is lehetnek tudatos, önálló döntéshozók a saját karrierjük alakításában. Lehet szeretni vagy kritizálni, de figyelmen kívül hagyni már nem lehet – és ez talán a legnagyobb győzelme.