A 42-szeres angol válogatott csatár, a 2019-ben visszavonult Peter Crouch kellemetlen helyzetbe került a felesége, Abbey Clancy 40. születésnapján.

Peter Crouch és a dögös felesége, Abbey Clancy

Férje a metróban felejtette Abbey Clancy ajándékát

A Liverpoolban, a Tottenham Hotspurben és a Stoke Cityben is megfordult labdarúgó kis híján tönkretette a dögös modell születésnapját, ugyanis a metróban felejtette a nejének szánt ajándékot, ami a világhírű ékszerész, Jessica McCormack által tervezett luxustáska volt. Egy utas azonban felfigyelt rá, hogy Crouch a szerelvényen felejtette a tárgyat, miután a focista leszállt az egyik megállóban, majd felvette a kapcsolatot a sztárpárral. A nő egy videót is feltöltött a TikTokra az elveszett táskáról, és viccelődve megjegyezte:

„Nézőpont: Peter Crouch Abbey születésnapi ajándékát a metróban hagyja.”

Nem tudni pontosan, hogy a korábbi csatár pontosan mit vásárolt, de Jessica McCormack olyan termékeket árul, amelyek ára akár a 305 ezer fontot (136 millió forint) is elérheti. A brit sajtóban megjelent hírek szerint az sem ismert, hogy az elvesztett ajándékot sikerült-e időben visszaszerezni Abbey szombati születésnapi bulijára. A malőr ellenére a dögös modell megdicsérte a férjét, amiért Párizsban szervezett neki meglepetéspartit, amelyre a legközelebbi barátait is meghívta.

Peter Crouch és Abbey Clancy 2006 óta alkotnak egy párt, és 2011-ben házasodtak össze. Négy gyermekük van: Sophia, Liberty, Johnny és Jack. 2025-ben többször nyilatkozták félig viccesen, hogy néha „külön életet” élnek a saját hobbijaik miatt (Peter a golf és a tenisz, Abbey a lovaglás szerelmese), de hangsúlyozták, hogy ez az egészséges egyensúly fenntartásának a része. Kapcsolatuk hullámvölgyeit és vicces vitáit saját, népszerű podcastjukban (Therapy Crouch) beszélik ki, ahol nem félnek kritizálni egymást, vagy megosztani a házasélet hétköznapi nehézségeit a rajongóikkal.