Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megtámadta Ukrajna Oroszországot, egész este bombáztak

Friss

Több tucat ember égett bent egy szórakozóhelyen, rengeteg a sérült

Link másolása
Vágólapra másolva!
Javában zajlik az Afrika-kupa Marokkóban, ahol az ünnepi időszakban is folyamatosak a meccsek. Az Afrika-kupa mindig különleges esemény, mindig van valami látványosság, akár a pályán, akár a lelátón. Ezúttal egy fotós hölgy keltett feltűnést, aki azonnal elvarázsolta a szurkolókat.

Amina Fall egy szenegáli fotós, aki a 2025-ös Afrika-kupa eseményein robbant be a köztudatba. A Szenegálból származó szabadúszó fotós egyre nagyobb figyelmet kap az afrikai labdarúgás legnagyobb eseményén. A hölgy több kontinentális eseményt is dokumentált már, de most nem a képei, hanem ő került a középpontba.

Amina Fall lett az Afrika-kupa új sztárja
Amina Fall lett az Afrika-kupa új sztárja
Fotó: instagram.com/amina_photographer__

Amina Fall az Afrika-kupa új sztárja

Amina Fall olyan területen alkot, ahol a nők aránya továbbra is alacsony, különösen Afrikában. Amina képei nem csupán sporteseményeket dokumentálnak, tükrözik a labdarúgás energiáját, szenvedélyét és kulturális erejét Afrikában.

Amina munkáját sokan elismerik, nyert már díjakat is, de most a külsejével ejtette rabul a rajongókat. Nem csoda, hogy hirtelen 116 ezer követője lett az Instagramon.

A fotós hölgy munkába menet is megválogatja, mit vesz fel: hol népviseletben, hol focimezben, hol egészen kihívó ruhákban jelenik meg, de a képei sem utolsók.

Ebben a posztban azt emelik ki, hogy milyen tökéletesen elkapta a pillanatot:

Galéria a csodaszép fotós hölgy legszebb képeiből:

Galéria: Az Afrika-kupa sztárja lett a szexi fotós
1/13
Az Afrika-kupa legújabb sztárja lett Amina Fall

 


            

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!