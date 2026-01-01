Amina Fall egy szenegáli fotós, aki a 2025-ös Afrika-kupa eseményein robbant be a köztudatba. A Szenegálból származó szabadúszó fotós egyre nagyobb figyelmet kap az afrikai labdarúgás legnagyobb eseményén. A hölgy több kontinentális eseményt is dokumentált már, de most nem a képei, hanem ő került a középpontba.

Amina Fall lett az Afrika-kupa új sztárja

Fotó: instagram.com/amina_photographer__

Amina Fall olyan területen alkot, ahol a nők aránya továbbra is alacsony, különösen Afrikában. Amina képei nem csupán sporteseményeket dokumentálnak, tükrözik a labdarúgás energiáját, szenvedélyét és kulturális erejét Afrikában.

Amina munkáját sokan elismerik, nyert már díjakat is, de most a külsejével ejtette rabul a rajongókat. Nem csoda, hogy hirtelen 116 ezer követője lett az Instagramon.

A fotós hölgy munkába menet is megválogatja, mit vesz fel: hol népviseletben, hol focimezben, hol egészen kihívó ruhákban jelenik meg, de a képei sem utolsók.

Ebben a posztban azt emelik ki, hogy milyen tökéletesen elkapta a pillanatot:

Galéria a csodaszép fotós hölgy legszebb képeiből: