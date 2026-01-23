A klub hivatalos honlapjának adott interjúban Alisha Lehmann úgy fogalmazott, hogy a Premier League-be való visszatérés számára igazi „hazatérés”:

Alisha Lehmann a pályán és azon kívül is nagyon boldog

Fotó: Alisha Lehmann/Instagram

Alisha Lehmann újra reflektorfénybe került

„Fantasztikus érzés ismét itt lenni. Nagyon boldog vagyok, mert

Anglia különleges hely a számomra. A Leicester csodálatos klub, komoly tervekkel a női futball jövőjét illetően.”

A pályán kívül is mozgalmas napokat tudhat maga mögött a közösségi médiában hatalmas követőtáborral rendelkező futballsztár. A napokban ugyanis nyilvánosságra került, hogy

új párja Montel McKenzie, a Love Island egyik korábbi szereplője, aki a KSI által létrehozott Baller League amatőr ligában is játszik. Lehmann ugyanebben a sorozatban irányít egy hatfős csapatot, Maya Jamával, a műsor házigazdájával együtt.

A kapcsolatukat McKenzie tette hivatalossá, amikor születésnapi köszöntőt posztolt Lehmann-nak, több közös, napsütéses kiruccanáson készült képpel. Egy bennfentes szerint a pár a Baller League keretein belül találkozott, majd rövid időn belül komolyabbra fordult köztük a kapcsolat:

Először csak laza ismeretségnek indult, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy jól kijönnek egymással. Alisha többször elrepítette Montelt Comóba is, ahol együtt töltötték a hétvégéket.

Lehmann korábban a brazil válogatott játékossal, Douglas Luizzal alkotott párt. A két futballista még az Aston Villánál ismerte meg egymást, kapcsolatuk többször is szünetelt, legutóbb 2024 elején próbálták újra, amikor mindketten a Juventushoz szerződtek. Az olasz sajtó azonban már a szezon végén arról cikkezett, hogy a kapcsolat ezúttal is zátonyra futott.

Most úgy tűnik, Lehmann egy új fejezetet nyit az életében – a pályán és azon kívül is.