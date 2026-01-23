Live
Újra felrobbantotta az internetet a világ legszexibb focistanője. A svájci válogatott támadó középpályása, Alisha Lehmann a Leicester City női csapatához szerződött, ahol két és fél éves megállapodást írt alá. A 27 éves játékos legutóbb az olasz Como együttesét erősítette, de korábban már megfordult Angliában a West Ham Unitednél, az Evertonnál és az Aston Villa együttesénél is.

A klub hivatalos honlapjának adott interjúban Alisha Lehmann úgy fogalmazott, hogy a Premier League-be való visszatérés számára igazi „hazatérés”:  

Alisha Lehmann a pályán és azon kívül is nagyon boldog
Alisha Lehmann a pályán és azon kívül is nagyon boldog
Fotó: Alisha Lehmann/Instagram

Alisha Lehmann újra reflektorfénybe került

„Fantasztikus érzés ismét itt lenni. Nagyon boldog vagyok, mert

 Anglia különleges hely a számomra. A Leicester csodálatos klub, komoly tervekkel a női futball jövőjét illetően.”  

A pályán kívül is mozgalmas napokat tudhat maga mögött a közösségi médiában hatalmas követőtáborral rendelkező futballsztár. A napokban ugyanis nyilvánosságra került, hogy 

új párja Montel McKenzie, a Love Island egyik korábbi szereplője, aki a KSI által létrehozott Baller League amatőr ligában is játszik. Lehmann ugyanebben a sorozatban irányít egy hatfős csapatot, Maya Jamával, a műsor házigazdájával együtt.  

A kapcsolatukat McKenzie tette hivatalossá, amikor születésnapi köszöntőt posztolt Lehmann-nak, több közös, napsütéses kiruccanáson készült képpel. Egy bennfentes szerint a pár a Baller League keretein belül találkozott, majd rövid időn belül komolyabbra fordult köztük a kapcsolat:  

Először csak laza ismeretségnek indult, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy jól kijönnek egymással. Alisha többször elrepítette Montelt Comóba is, ahol együtt töltötték a hétvégéket.

Lehmann korábban a brazil válogatott játékossal, Douglas Luizzal alkotott párt. A két futballista még az Aston Villánál ismerte meg egymást, kapcsolatuk többször is szünetelt, legutóbb 2024 elején próbálták újra, amikor mindketten a Juventushoz szerződtek. Az olasz sajtó azonban már a szezon végén arról cikkezett, hogy a kapcsolat ezúttal is zátonyra futott.  

Most úgy tűnik, Lehmann egy új fejezetet nyit az életében – a pályán és azon kívül is.

Galéria: Alisha Lehmann, a világ leghíresebb női focistája
Fotó: instagram.com/alishalehmann7 / AFP
1/31
Alisha Lehmann, a világ leghíresebb női focistája

 

