Az 1999-ben, Kaliforniában született autóversenyzőnő egy olyan világban tör magának utat, amelyet hagyományosan férfiak uralnak – ráadásul úgy, hogy közben nem mond le saját identitásáról sem. Breidinger pályafutása gokartban indult, ahol fiatalon sorra döntötte a körrekordokat, és hamar kitűnt agresszív, mégis fegyelmezett vezetési stílusával. Tizenévesen már az Egyesült Államok legfontosabb utánpótlás-sorozataiban szerepelt, majd bekerült a NASCAR Drive for Diversity programjába, amelynek célja, hogy új hátterű és új gondolkodású versenyzőket juttasson el a csúcskategóriák kapujába. Ez a program kulcsszerepet játszott abban, hogy Breidinger professzionális környezetben fejlődhessen tovább.

A szexi autóversenyzőnő, Toni Breidinger

Fotó: Toni Breidinger Instagram-oldala

Nemcsak a volán mögött találta meg a helyét a szexi autóversenyzőnő

A valódi áttörést az jelentette számára, amikor a ARCA Menards Seriesben teljes szezont teljesített. Itt nemcsak a mezőny egyik legfiatalabb tagja volt, hanem az egyik legkonzisztensebb is: rendszeresen ért célba a top 10-ben, és többször is közel járt a dobogóhoz. Bár futamgyőzelem ekkor még nem jött össze, stabil teljesítménye és technikai visszajelzései meggyőzték a csapatokat arról, hogy Breidinger hosszú távon is számottevő versenyző lehet.

A NASCAR Truck Seriesbe való fellépés új szintet jelentett számára. A nagyobb teljesítményű autók, a keményebb fizikai terhelés és a taktikai csaták mind olyan kihívások voltak, amelyekhez alkalmazkodnia kellett. Breidinger azonban gyorsan tanult: futamról futamra javult az átlagos helyezése, és egyre magabiztosabban mozgott az ovális alakú pályán és az utcai vonalvezetésű versenyeken egyaránt. Csapatfőnökei rendszeresen kiemelték, hogy munkamorálja és adatelemzési képessége messze túlmutat életkorán.

Toni Breidinger ugyanakkor több mint versenyző. Libanoni származású amerikaiként fontos számára a reprezentáció, és nyíltan beszél arról, mennyire lényegesnek tartja, hogy a fiatal lányok és a kisebbségek is lássák: van helyük az autósportban. Emellett fehérneműmodellként is dolgozik, ami első pillantásra szokatlan párosításnak tűnhet, ő azonban tudatosan használja ezt a platformot arra, hogy új közönséget vonzzon a NASCAR világába. Nem egyszer hangsúlyozta: a külsőségek nem zárják ki a kemény munkát és a versenyszellemet.