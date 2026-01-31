Az NB I előző idényének gólkirálya, Böde Dániel a mostani bajnokság őszi szezonjában is húzóembere volt a paksiaknak – öt góllal és egy gólpasszal segítette csapatát abban, hogy a bajnoki címért folyó küzdelemben lőtávolban maradjanak.

Böde Dániel egy kis pálinkával indította a disznóvágást

Fotó: Böde Dániel/TikTok

Böde Dánielt a sérülés sem állítja meg, ha disznóvágásról van szó?

A 39 éves játékos azonban a vádlijában elszenvedett részleges izomszakadás miatt átmenetileg partvonalra szorult.

A visszatérésre készülő támadó TikTokon mutatta meg, hogyan telik a pihenő: a videóban fogópálinka, disznósajt, hurka és kolbász is szerepelt – mindez jókedvű, családias hangulatban

- szúrta ki a Bors. Böde korábban többször elmondta, hogy a disznóvágás számukra hagyomány, amelyet minden évben közösen tartanak.

Közben a Paks számára az élet nem áll meg: Bognár György együttese a tabellán jelenleg második helyen áll a Győr mögött, és vasárnap komoly feladat vár rájuk, mivel hazai pályán a címvédő Ferencvárost fogadják.