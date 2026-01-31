Live
Meghalt Fenyő Miklós

Olvasta?

Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

Ilyet sem gyakran látni a profi foci világában. A gólok helyett most a hurka, a kolbász és a pálinka került a főszerepbe Böde Dánielnél. A Paksi FC rutinos csatára – aki vádlisérülése miatt hetekre kidőlt a tavaszi rajt előtt –, nem tétlenkedik rehabilitációja idején sem: családjával disznóvágást tartott, amibe a szurkolók is betekintést nyerhettek.

Az NB I előző idényének gólkirálya, Böde Dániel a mostani bajnokság őszi szezonjában is húzóembere volt a paksiaknak – öt góllal és egy gólpasszal segítette csapatát abban, hogy a bajnoki címért folyó küzdelemben lőtávolban maradjanak.

Böde Dániel egy kis pálinkával indította a disznóvágást
Böde Dániel egy kis pálinkával indította a disznóvágást
Fotó: Böde Dániel/TikTok

Böde Dánielt a sérülés sem állítja meg, ha disznóvágásról van szó?

A 39 éves játékos azonban a vádlijában elszenvedett részleges izomszakadás miatt átmenetileg partvonalra szorult.  

A visszatérésre készülő támadó TikTokon mutatta meg, hogyan telik a pihenő: a videóban fogópálinka, disznósajt, hurka és kolbász is szerepelt – mindez jókedvű, családias hangulatban 

- szúrta ki a Bors. Böde korábban többször elmondta, hogy a disznóvágás számukra hagyomány, amelyet minden évben közösen tartanak.  

@bodedj13 Böde család disznólkodása 🐖 #bodedani #disznovagas #neked #4you #diszno ♬ eredeti hang - Böde Dániel

Közben a Paks számára az élet nem áll meg: Bognár György együttese a tabellán jelenleg második helyen áll a Győr mögött, és vasárnap komoly feladat vár rájuk, mivel hazai pályán a címvédő Ferencvárost fogadják.  

